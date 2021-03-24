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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

VASKİ, depremden etkilenen öğrencileri unutmadı

İHA

VASKİ, depremden etkilenen öğrencileri unutmadı

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, ‘22 Mart Dünya Su Günü’ dolayısıyla depremden etkilenen öğrencilerle bir araya geldi.
Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, ‘22 Mart Dünya Su Günü’ dolayısıyla Tuşba ilçesindeki Derebey İlkokulu ve Başkale ilçesinde geçtiğimiz yıl depremden etkilenen Güvendik ve Özpınar öğrencileriyle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında; VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emre Eşme, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Selim Şahin ve Kanalizasyon Şube Müdürü Uğur Demiroğlu, Derebey İlkokulunu, İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Bahattin Önder ve Güney Şube Müdürü Tevfik Ergenç ise geçtiğimiz yıl depremden etkilenen Güvendik ile Özpınar ilköğretim okullarını ziyaret etti.

Öğrencilere suyun önemi anlatıldı
VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emre Eşme, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu ve Tuşba İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Zakir Taşkın ile birlikte Derebey İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Genel Müdür Yardımcısı Eşme, ‘22 Mart Dünya Su Günü’ ile ilgili günün anlam ve önemine değinerek; suyun bilinçli kullanımı ve tasarruf noktasına vurgu yaptı. Suyun insan hayatındaki önemi konusunda öğrencilere bilgi veren Eşme, daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Bedevioğlu ve Şube Müdürü Taşkın ile birlikte öğrencilere günün anlam ve önemi anısına su matarası ve çeşitli hediyeler dağıttı.

VASKİ, depremden etkilenen öğrencileri unutmadı
VASKİ İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Bahattin Önder ile Güney Şube Müdürü Tevfik Ergenç de, geçtiğimiz yıl Başkale’de yaşanan depremden en çok etkilenen mahalleler arasında yer alan Güvendik ile Özpınar mahallerindeki ilköğretim okullarını ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Burada suyun önemi, insan hayatındaki yeri, günün anlam ve önemi öğrencilere anlatılarak, ‘22 Mart Dünya Su Günü’ kutlandı. Daha sonra Önder ve Ergenç, okul yönetimiyle birlikte öğrencilere su matarası ve çeşitli hediyeler dağıtarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

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