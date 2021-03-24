Van’da fırtına çatıları uçurdu

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Van’da etkili olan fırtına çatıları uçururken, büyük çapta maddi hasara yol açtı.

Van’da gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısı uçarken, yol kenarında park edilen araçlar ise hasar gördü. Edremit ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran ve saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Edremit ilçesindeki bazı konutların çatısı uçtu. Can kaybının yaşanmadığı olayda, çatıların üzerine düştüğü araçlar ise hasar gördü. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, rüzgarın gün boyu devam edeceğini ifade ederken, özellikle sağanak yağış noktasında vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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