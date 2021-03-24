Tuşba Belediyesinden bahar temizliği

– Van’ın Tuşba Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte İskele sahili başta olmak üzere ilçe genelinde temizlik seferberliği başlattı.

İlçenin birçok noktasında aynı anda temizlik çalışması başlatan Tuşba Belediyesi ekipleri, Van Gölü sahiline rastgele atılan tonlarca çöp topladı. Van’ın adeta can damarı sayılan Van Gölü’nün kıyısındaki kirliliği önlemek için ekiplerin canla başla çalıştığını dile getiren Belediye Başkanı Salih Akman, insan yoğunluğundan kaynaklı en fazla kirlenen İskele sahilini temiz tutmak için günübirlik temizlik yapacak personel görevlendirdiklerini kaydetti.



“İlçe genelinde temizlik seferberliği başlattık”

Van Gölü sahilinin yanı sıra ilçe genelinde adeta bir temizlik seferberliği başlattıklarını kaydeden Başkan Akman, rutin işlerin yanı sıra bir yanda uzun geçen kış mevsiminden kaynaklı cadde, meydan ve yollarda oluşan tahribatları onarırken, bir yandan da çöp toplama, süpürme ve yıkama çalışmalarını yürüttüklerini söyledi. Ekiplerin, her gün belirlenen plan dahilinde ilçedeki yerleşim birimlerindeki ana cadde, yol ve meydanları tazyikli su ile yıkadıklarını anlatan Başkan Akman, “Ekiplerimiz, uzun geçen kış mevsiminden kaynaklı yol kenarları ile kaldırımlarda biriken atıkları tazyikli su ile yıkayarak temizliyor. ‘Daha Temiz Bir Tuşba’ sloganı ile başlattığımız bu çalışmamız tek bir cadde ve sokağımız kalmayana kadar devam edecek” ifadelerini kullandı.



“Vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz”

Çöplerin gelişi güzel etrafa atılmasının çevre ve görüntü kirliliğine neden olduğunu da belirten Başkan Akman, daha yaşanabilir temiz bir Tuşba için vatandaşları kendilerine destek vermeye davet etti. Başkan Akman, “Biz belediye olarak asli görevlerimiz arasında yer alan şehrin bakımı, yapımı, onarımı ve temizliğini yapıyoruz. Vatandaşlarımızın da özellikle temizlik konusunda bize destek olmalarını bekliyoruz. Çöplerini gelişi güzel bırakmamalarını istiyoruz. Vatandaşlarımızın poşetleme sistemi olan mahallelerde çöplerini poşet içinde belirlenen saatlerde ve yerlere bırakmalarını, diğer mahallelerimizde ise çöp konteynerlerine atmaları kendi sağlıkları açısından çok önemlidir. Bu konuda vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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