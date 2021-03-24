Van'da, polis kaçak kazı bölgesinde nöbette



Gülay KUYUCUOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'ın Şabaniye Mahallesi'nde definecilerin kaçak kazı yaptığı ihbarını alan polis, olay yerine zırhlı araçlarla gitti. Polisin nöbet tuttuğu bölgede, uzman ekiplerin inceleme yapması bekleniyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık bir hafta önce, Şabaniye Mahallesi'ndeki tarihi mezarlık olduğu tahmin edilen bir alanda, kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen polis, belirlenen alanda yaptığı incelemede definecilerin tünel kazıp, kaçak kazı yaptığını tespit etti. Defineciler hakkında soruşturma başlatılırken, polis zırhlı araçlarla geldiği bölgede nöbet tutmaya başladı.

Uzman ekiplerin bölgede tarihi eser bulunup bulunmadığına dair inceleme yapacağı, ardından alanla ilgili karar alınacağı belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Gülay KUYUCUOrhan AŞAN

2021-03-24 12:22:15



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