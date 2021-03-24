Polis ekipleri kaçak kazı nöbetinde

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van’ın Edremit ilçesinde tarihi mezarlık olduğu tahmin edilen bölgede defineciler tarafından kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri bölgede nöbet tutmaya başladı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Şabaniye Mahallesi’nde tarihi mezarlık olduğu tahmin edilen bir alanda defineciler tarafından kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, definecilerin tünel kazıp kaçak kazı yaptığını tespit etmesiyle bölgede nöbet tutmaya başladı.

Bölgede uzman ekiplerce inceleme yapılacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.