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Van'da şiddetli rüzgar; aydınlatma direği, seyir halindeki aracın üzerine düştü (2)

DHA

Van'da şiddetli rüzgar; aydınlatma direği, seyir halindeki aracın üzerine düştü (2)


BAHÇESARAY'DA ÇATILAR UÇTU
Van'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri de devrildi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, bölgede hasar tespit çalışması başlattı.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-03-24 14:03:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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