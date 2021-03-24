Van'da şiddetli rüzgar; aydınlatma direği, seyir halindeki aracın üzerine düştü (2)

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BAHÇESARAY'DA ÇATILAR UÇTU

Van'ın Bahçesaray ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri de devrildi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, bölgede hasar tespit çalışması başlattı.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-03-24 14:03:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.