Erciş'te belediyeden yaşlılara evde tıraş

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Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş Belediyesi, 'Yaşlılar Haftası' etkinlikleri kapsamında yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, günlerini kutladı, tıraş hizmeti verdi.

Erciş Belediyesi ekipleri, 'Yaşlılar Haftası' etkinlikleri kapsamında yaşlıları evinde ziyaret edip, tıraş hizmeti verdi. Belediye ekipleri, evlerinde ziyaret ettikleri yaşlıların, günlerin kutlayıp İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun selamını iletti. Ekipler, yakından ilgilendikleri yaşlılara ücretsiz saç ve sakal tıraşı yaptı. DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2021-03-24 14:33:00



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