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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van YYÜ’de eğitim sempozyumu

İHA

Van YYÜ’de eğitim sempozyumu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından düzenlenen “Değişen Eğitim Öğretim Koşullarında Öğretmenlerin Desteklenmesi Hizmet İçi Eğitim Sempozyumu” başladı.
İçinde bulunulan pandemi koşulları nedeniyle sempozyumun düzenlendiği Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezine HES kodlarını ibraz ettikten sonra maskeyle girebilen dinleyiciler, sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde belirlenen yerlerine oturdular. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öncülüğünde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan “Değişen Eğitim Öğretim Ortamlarına Uyum: Öğretmenlerin Desteklenmesi Projesi” protokolü kapsamında düzenlenen sempozyum, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fuat Tanhan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Prof. Dr. Tanhan, “Sempozyumu, 1982 yılında kurulan üniversitemizin üstlendiği misyon ve sorumluluk gereği eğitimcilerimize, değişen eğitim öğretim koşullarında rehberlik ve öncülük etmek, aynı zamanda bu koşullarda eğitimcilerimizi desteklemek için düzenledik” dedi.
Açılış konuşmasının ardından Prof. Dr. Hasan Çiçek moderatörlüğünde, Van Vali Yardımcısı Furkan Duman’ın “Kamu Yönetimi ve Eğitim” ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli’nin “Uzaktan Eğitimde Yükseköğretim” başlıklı sunumlarıyla sempozyumun ilk oturumu gerçekleştirildi.

“Hiçbir şey yüz yüze eğitimin yerini tutmuyor”
Oturumun ilk sunumunu yapan Vali Yardımcısı Furkan Duman, bir yılı aşkındır devam eden ve ülkemizi her alanda olumsuz etkileyen pandemi sürecine büyük oranda ayak uydurduklarını belirterek, “Özellikle üniversitelerimizde, ilköğretim ve liselerimizde uzaktan eğitimle elimizden geleni yapmaya çalıştık. Uzaktan eğitim, teknolojik ve sosyal ağlar anlamında bizi, kendimizi geliştirmemizi de zorladı diyebiliriz. Ancak şunu da gösterdi ki hiçbir şey yüz yüze eğitimin yerini tutmuyor. Bunu çocuklarımızda, gençlerimizde ve eğitimcilerimizde gördük. İnşallah en kısa zamanda hep birlikte tedbirlere uyarak bu pandemiyi atlatacağız” ifadelerini kullandı.

“Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz”
Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise pandemi sürecinin hayatın her alanında olduğu gibi eğitim alanında da olumsuz etkilerinin büyük değişimlere gereksinim duyulmasına neden olduğunu ifade ederek, “Örgün öğretim faaliyetleri hızlı şekilde değişime uğramış ve hâlihazırda devam eden uzaktan eğitim etkinliklerinin geliştirilmesi ile birlikte harmanlanmış eğitim, çevrimiçi eğitim gibi evden eğitim süreçleri önem kazanmıştır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de eğitim faaliyetleri pandemi sürecinde hızlı değişime uğramış ve ülkemizde yaklaşık yirmi yedi milyon öğrenci bu süreçten etkilenmiştir. Bu süreçte hızlı ve etkin adımlar atarak eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesi gerekli olmuştur. Yükseköğretim Kurulunun da bu noktada hızla aldığı kararların üniversiteler tarafından uygulanması gerekmiştir. Bu noktada, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde olarak, her öğrencimize ulaşılmasını ve eğitim faaliyetlerinin uzaktan eğitim aracılığıyla yürütülmesini sağlamak amacıyla hızla kararların alınmasını ve uygulanmasını pandemi sürecinin en başından beri önceliğimiz haline getirdik” diye konuştu.
Sempozyumun 1. günü, Van İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Prof. Dr. Hasan Çiçek ve Doç. Dr. Ahmet Yayla’nın yaptıkları sunumlarla tamamlandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Youtube kanalı üzerinden de canlı yayımlanan ve 25 Mart Perşembe gününe kadar devam edecek olan sempozyumun sunumlarının, ilk 2 gün Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul yöneticilerine, 3 ve 4. günlerde ise rehber öğretmenlere yapılacağı aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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