Tuşba Belediyesi bahar mesaisine erken başladı

Van’ın Tuşba Belediyesi, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm park ve yeşil alanlarda bakım, onarım, gübreleme ve yeşillendirme çalışmalarına başladı.

Tuşba Belediyesi, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda kaliteli zaman geçirmesi için bahar mesaisine erken başladı. Daha yeşil bir Tuşba için mevcut parklardaki ağaçlandırmanın yanı sıra her türlü bakım, onarım, temizlik ve çimlendirme çalışmalarının da startını veren belediye ekipleri, uzun geçen kış mevsiminde kaynaklı kırılan, bozulan ve deforme olan çocuk oyun grupları ile bank, masa ve kamelyalar ile kauçuk zeminin bakım ve onarımına başladı.

Doğanın uyanışı ve baharın habercisi olarak bilinen son cemrenin toprağa düşmesiyle birlikte hiç beklemeden çalışmalara başladıklarını söyleyen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, çalışmaların bundan sonraki süreçte de devam edeceğini dile getirdi. İlçe halkı ve toplumun geleceği olan çocukların temiz ve sağlıklı bir ortamda kaliteli vakit geçirmeleri için her türlü çalışmayı yapacaklarını vurgulayan Başkan Akman, “Vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın rahatlığı bizler için çok önemlidir. Onun için elimizden gelen tüm imkanları seferber ederek parklarımızı, dinleme ve mesire alanlarımızın temizlik, bakım ve onarımına başladık” dedi.



“Tüm parklarımızı düzenli olarak dezenfekte edeceğiz”

İlçe halkının zamanını sağlıklı bir şekilde park ve bahçelerde geçirmeleri için belediye olarak tüm parklardaki bank ve oyun aletlerini düzenli olarak dezenfekte edeceklerini dile getiren Başkan Akman, bu süreci en doğru ve en az vaka ile atlatmak için çalıştıklarını belirtti. Başkan Akman, “Belediye olarak bizler halkımızın ve çocuklarımızın vakit geçirebilecekleri alanlarda tedbirlerimizi artırıyoruz. İlçe genelindeki tüm parklarımızı düzenli olarak dezenfekte edeceğiz” şeklinde konuştu.

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