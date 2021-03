4B Yazılım’dan internet mağazacılığı danışmanlığı

Van’da 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Firma Yetkilisi Bilgin Berge, kentte internet mağazacılığı danışmanlığı hizmetlerini verdiklerini söyledi.

4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Firma Yetkilisi Bilgin Berge, internet mağazacılığının önemine değindi. Teknolojinin hat safhada olduğu günümüzde, internet mağazasının birçok sektör için olmazsa olmaz bir ihtiyaç haline geldiğini vurgulayan Berge, “15 yıllık bilgi ve birikimimizle işletmelere eticaret hakkında danışmanlık yapıyoruz. Ayrıca firmamız tarafından geliştirilen eticaret yazılımımızı da çözüm olarak sunuyoruz. Sürekli yenilikçi bir yaklaşımla ürün ve hizmetlerimizi geliştirirken başta Van bölgemiz olmak üzere hizmet verdiğimiz illerin ihtiyaçlarını da göz önünde bulunduruyoruz. Hatta fikir edinmek için bölgelerdeki STK’ları ve odaları da ziyaret ederek önerilerimizi sunduğumuz gibi öneriler de almaktayız” dedi.

Eticaret sistemi kurmanın yeterli olmadığına dikkat çeken Berge, “İşletmeler, en iyi eticaret yazılımını kullansalar da iyi bir eticaret danışmanlığı almadan internet mağazasına trafik olmayacaktır. Bizimle çalışan müşterilerimize faydalı olmak adına her şeyden önce pazarladıkları ürünü tanımaya ve pazardaki yerini öğrenmeye çalışıyoruz. Bu tarz ve bize has yaklaşımlarımızla bizi tercih eden müşterilerimizi memnun ediyoruz. ‘Bizimle çalışanlar mutlu’ ve ‘Öğrenmek birlikte güzel’ sloganlarımızdan aldığımız sinerji ile bölgemiz insanına hizmet vermenin keyfini her geçen gün daha çok yaşıyoruz. Ürün ve hizmetlerimizi www.4byazilim.com.tr resmi web adresimizden takip edebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

