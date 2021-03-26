Meteorolojiden yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olması beklendiği belirtilerek, “Bölge genelinde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece azalacağı tahmin edilmektedir. Rüzgârın genellikle güney ve güneybatıdan kuvvetli, yer yer çok kuvvetli rüzgâr şeklinde (4080 km/sa) esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bitlis’te 1, Van’da 6, Hakkâri’de 6 ve Muş’ta 4 derece olması beklenmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Bölgemiz genelimde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (4060 km/sa) zaman zaman çok kuvvetli ve fırtına (6090 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölgemiz genelinde beklenen yağışların Van ilinin güneyi, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (2150 cm) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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