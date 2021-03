Van YYÜ’de ‘Girişimcilik ve İş Fikri Yarışması İşbirliği Protokolü’ imzalandı

Van Teknokent ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğinde gerçekleştirilecek olan “Ben Girişimciyim” adlı girişimcilik ve iş fikri yarışması işbirliği protokolü imzalandı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) toplantı salonunda gerçekleştirilen ve Van Teknokent Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunduğu imza töreninde konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, “İnovatif, topluma faydalı ve aynı zamanda ticarileşme potansiyeli yüksek olan iş fikirlerinin ortaya çıkmasını kolaylaştırmak ve uluslararası pazarlarda yer almalarını teşvik etmek amacıyla düzenlediğimiz bu yarışma ile Van ve çevre illerde bulunan bireylerimizin girişimcilik potansiyelini artırmayı, ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet edebilecek teknoloji düzeyi yüksek olan ürünleri üretebilen teknoloji tabanlı başlangıç firmalarının kurulmasını hedeflemektir. İlki 2020 yılında start alan ‘Ben Girişimciyim’ yarışmasında birinci aşama elemeler gerçekleştirilmiş, planlanan eğitimler verilmiş fakat korona virüs sebebiyle program sonlandırılmıştı. Bu yıl, sürece kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün itibarı ile geçen yıl 1. aşama elemeyi geçen yarışmacılarımızın hakkı saklı kalmak üzere yeni girişimci adaylarımızın başvurularını almaya başlıyoruz. Geçen yıl elemeyi geçen yarışmacılarımız, bu yıl 1. aşamayı geçmiş sayılacaktır. Bu yarışma ile başvuruları alınacak yenilikçi iş fikirleri arasından en başarılı olanlar seçilerek bir prototipe dönüştürülmesi için eğitim, mentörlük ve finans desteği sağlanacaktır. Ayrıca iş fikri sahibi girişimci adaylarına Van Teknokent tarafından işletilen girişimcilik merkezi olan Start One adlı ön kuluçka ve kuluçka hizmetleri de ücretsiz olarak sunulacaktır. Üniversitemizde, ilimizde ve çevre illerde bulunan katma değer oluşturma potansiyeli yüksek girişimcileri arıyoruz. Bu vesile ile iş fikrine güvenen herkesi yarışmaya başvuru yapmaya davet ediyorum” dedi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Van Teknokent Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Takva ise “Temsil ettiğimiz kurumlarda; girişimcilik ekosistemini geliştirmeyi, gençleri teknoloji odaklı girişime teşvik etmeyi, bu yolda parlak fikirlerini ürüne dönüştürerek katma değer oluşturmalarına destek olarak bölge ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Girişimciliğin üç temel faktörü; yetenek, cesaret ve bilgidir. Bu tür yarışmalarda gençlerimizden cesaretli olmalarını bekliyorum. Biz her zaman ‘iş aramayın iş kurun’ şiarıyla yeni girişimcileri teşvik etmek üzere bir slogan geliştirdik. Sosyal yaşamı güzelleştirdiğiniz gibi iktisat alanını da güçlendirmelisiniz. Bu temenni ve dileklerle bizlere güç vereceğinizi ümit ediyor. Oluşturacağınız iş alanlarıyla kent ekonomisinde söz sahibi olacağınıza olan inancımla hepinizi sevgiyle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray da, “Bu yarışma ile başta Van olmak üzere TRB2 bölgesi beşerî sermayenin geliştirilmesi hedefleri doğrultusunda özelde bölge, genelde ülke ekonomisinin ihtiyaç duyduğu donanıma, bilgiye, beceriye ve girişimcilik kültürüne sahip bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Teknoloji geliştirme içerikli, ticari değer taşıyan projeleri olan girişimci adaylarının, takımlar halinde projelerini hayata geçirmelerinin teşvik edilmesi, bu anlamda yeterli miktarda finans kaynağı bulamadığı için iş fikrinin prototipini üretemeyen girişimci adayı takımlar, bu yarışma ile projelerinin ilk doğrulama versiyonlarını geliştirme fırsatına sahip olacaklardır. Ben Girişimciyim Yarışması, iş fikrinin önce bir prototipe, ardından da ülkemize katma değer oluşturacak ürünlere dönüştürülmesine alt yapı hazırlamayı amaçlamaktadır. Yarışma ülke genelinde gerçekleştirilecek olup, TRB2 bölgesinde yer alan Van, Bitlis, Hakkâri ve Muş illeri öncelikli bir hakka sahip olacaklardır. Yarışmaya başvuran girişimci adaylarımız, işbirliği kapsamında oluşturulan LabOnePrototipleme atölyesini ve Start One Kuluçka Merkezini kullanabileceklerdir” diye konuştu.

İmza töreninde Van Teknokent Yönetim Kurulu Başkan Vekili Memet Aslan, yönetim kurulu üyeleri Nayif Süer, Çetin Karaduman, Dr. Öğretim Üyesi Necat Görentaş, Adnan Selçuk ve Van Teknokent Genel Müdürü Yasemin Yetkin de kısa birer konuşma yaptılar. Törenin sonunda, “Ben Girişimciyim” adlı girişimcilik ve iş fikri yarışmasına katılan girişimcilerle projeleri hakkında sohbet edildi.

