Bahçe bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı

Van’ın Gevaş ilçesindeki bir vatandaşın bahçesine düşen yaralı şahin tedavi altına alındı.

Bahçesinde bulduğu şahini Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim ettiğini söyleyen Şükrü Alan, “Çocuklarım bahçede oynarken yaralı olan bir kuş bulduklarını söylediler. Hemen beni çağırdılar. Bahçeye gittiğimde bunun yaralı bir şahin olduğunu gördüm. Yaralı olan şahini eve aldım. Yaralı olduğu için hemen veterineri aradım ve gelip ilk tedavisini yaptı. Kanadının kırık olduğunu söyledi. Bizde hemen Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünü aradık ve gelip aldılar. Gelen ekipler bu duyarlı davranışımızdan dolayı bize teşekkür ederek yaralı şahini alıp gittiler. Yaralı olan şahini emin ellere verdiğimiz için çok mutlu olduk. Her vatandaşın bu tür konuda hayvanlara karşı duyarlı olması gerek” dedi.

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