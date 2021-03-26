Van’da PKK/KCK terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Van’ın Edremit ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda EYP düzeneği, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Edremit ilçesi kırsalında 26 Mart 2021 tarihinde operasyon düzenlediği belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen operasyon neticesinde 3 adet AK47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet EYP düzeneği, 1 adet el dürbünü, 8 adet AK47 Kalaşnikov piyade tüfeği şarjörü ve bir miktar AK47 Kalaşnikov piyade tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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