4B Yazılım’dan ‘fidye virüsü’ uyarısı

Van’da 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Adli Bilişim Mühendisi Olgucan Güden, fidye virüsü (Ransomware) hakkında işletmelerin dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Türkiye’de son zamanlarda fidye virüsü vakalarıyla karşılaşıldığını belirten 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Adli Bilişim Mühendisi Olgucan Güden, bundan dolayı birçok esnaf ve işletmenin zor süreçler yaşadığını söyledi. Fidye virüsü incelemelerinde aynı mesajla karşılaştıklarının altını çizen Güden, “Genel olarak kullanıcıların bilgisayarlarındaki excel, word, pdf ve resim gibi dosyalarının uzantısına kendi imzalarını atarak şifrelemekteler. Bu şifrelemede her kurban için benzersiz bir anahtar (key) kullanmaktalar. Kullanıcıların görebilecekleri şekilde readme.txt dosyasına da virüs hakkında açıklamalar, fidye bedeli, eposta adresi ve bitcoin elektronik cüzdan adresi yazmaktalar. Fidye bedeli olarak bitcoin karşılığı baz alınarak 980 dolar talep etmekteler. Ayrıca 24 saat içerisinde kendilerine ulaşıp dosyalarını kurtarmak isteyen kurbana indirim yapacak kadar da kurumsal çalışmaktalar. Her kullanıcı için benzersiz bir anahtar ürettikleri için dosyasının şifreleme tarihini ve saatini tespit edebilmekteler” dedi.

Fidye virüsüne karşı korunmanın mümkün olduğunu vurgulayan Güden, “Fidye virüsünden korunmak oldukça basit. Kullanıcılar her zaman işletim sistemlerini güncel tutmalılar. Windows 7 kullanıcıları işletim sistemlerini Windows 10’a yükseltmeliler. Kullanılan işletim sistemi orijinal olmalıdır. Halk arasından sıkça telaffuz edilen crack’lı işletim sistemleri ve programlardan uzak durulmalıdır. Bilmedikleri internet sayfalarında indirme işlemi yapmamalılar. Ayrıca bilgisayarlarında mutlaka güncel bir antivirüs yazılımı olmalıdır” ifadelerini kullandı.

