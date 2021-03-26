Van'da kamyon kasasında 112 kaçak göçmen yakalandı

Gülay KUYUCU/ VAN, (DHA)VAN'ın Muradiye ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir kamyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 112 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü H.T., göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.
Muradiye ilçesinin Ünseli Mahallesi'nde, saat 05.00 sıralarında, İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, H.T.'nin kullandığı kamyonu durdurararak arama yaptı. Kamyonun kasasında, batı illerine gitmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 112 kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Yakalanan göçmenlerin işlemlerinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi. Sürücü H.T., göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Gülay KUYUCU
2021-03-26 14:44:32
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