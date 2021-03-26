Van'da 10 kilo C-4 patlayıcı ve silahlar ele geçirildi



Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/ VAN, (DHA)VAN'ın Edremit ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'nın araziye döşediği 10 kilo C-4 patlayıcı ile uzun namlulu silahlar ve mühimmet ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, PKK/KCK terör örgütünün kullandığı sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla yaptıkları çalışmalar kapsamında bugün Edremit İlçesi kırsalına operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında VanHakkari kara yolu üzerinde jandarma ekipleri önlem alıp, yolu bir süreliğine trafiğe kapattı. Ardından da arazide arama tarama çalışması yapıldı. Aramalarda, terör örgütüne ait 10 kilo C-4 patlayıcı, 3 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 el dürbünü, 8 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve bir miktar AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN

2021-03-26 14:52:28



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