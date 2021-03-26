Van’da tuzaklanmış 10 kilo C4 patlayıcı ele geçirildi

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Van’ın Edremit ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 kilogram C4 patlayıcıyla tuzaklanmış EYP düzeneği, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Edremit ilçesinin HakkariVan karayolu üzerindeki Kurubaş bölgesinde operasyon düzenlendiği belirtildi. İcra edilen operasyon neticesinde 3 adet AK47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 10 kilogram C4 patlayıcı kullanarak tuzaklanmış 1 adet EYP düzeneği, 1 adet el dürbünü, 8 adet AK47 Kalaşnikov piyade tüfeği şarjörü ve bir miktar AK47 Kalaşnikov piyade tüfeği fişeği ele geçirildi.

Ele geçirilen C4 patlayıcı olay yerinde imha edilirken, bir süre trafiğe kapatılan HakkariVan karayolu ile yeniden açıldı.

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