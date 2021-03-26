Muradiye Kaymakamı Savar’dan TEGV’e ziyaret

Van’ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, sivil toplum kuruluşu ziyaretleri kapsamında TEGV Muradiye Öğrenim Birimi'ni ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Kaymakam Savar’ı Muradiye Öğrenim Birimi Yöneticisi Buket Müjde karşıladı. Kaymakam Savar, yapılan etkinlikler ve alınan hijyen tedbirleri konularında bilgi aldı. Gerçekleşen sohbetin ardından Kaymakam Savar; birimi gezerek, çocuk ve gönüllülerle sosyal mesafe kuralları çerçevesinde sohbet etti. Savar, etkinlik noktasından ve yapılanlardan çok etkilendiğini, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek, birim yetkililerine teşekkür etti.

Öte yandan, Türkiye’nin dört bir yanındaki binlerce çocuğu nitelikli eğitim desteğiyle buluşturmak amacıyla tam 26 yıldır faaliyetlerini sürdüren TEGV, 58 etkinlik noktasından biri olan ve 1997 yılından beri çocuklara nitelikli eğitim desteği sağlayan Muradiye Öğrenim Birimi, kuruluşundan bu yana 500’e yakın gönüllüsüyle 25 bin 962 çocuğa ulaştı. TEGV’in temmuz ayında başlayan ve ekim ayında yaygına geçen uzaktan eğitim programlarında ise 15 gönüllünün desteğiyle 110 çocuk etkinliklere katıldı.

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