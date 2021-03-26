Van'da 10 kilo C-4 patlayıcı ve silahlar ele geçirildi (2)



EYLEM YAPACAKLARDI

Van'ın Edremit ilçesi kırsalında jandarma tarafından yapılan operasyonlarda ele geçirilen, PKK'nın araziye döşediği 10 kilo C-4 patlayıcı ile uzun namlulu silahlar ve mühimmatlar ile ilgili açıklama yapıldı. Konu ile ilgili yapılan soruşturma ve araştırmada, jandarma tarafından Edremit kırsalında ele geçirilen silah, mühimmat ve EYP ile örgüt mensuplarının eylem hazırlığında olduğu belirtildi.

DHA-Genel Türkiye-Van VAN-DHA

2021-03-26 18:02:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.