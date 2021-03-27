Vali Bilmez'den Berat Kandili mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, mesajında, “Ramazan ayının müjdecisi Şaban ayının 15. gecesine tekabül eden Berat Kandili’ne ulaşmanın huzur ve sevincini yaşamaktayız. Berat; af ve arınma anlamına gelmektedir. Kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin ve nefret duygularını aşma günü olan Berat Kandili; affedilme, af dileme için mübarek bir gecedir. Allah’ın sonsuz affından ve merhametinden yararlanabileceğimiz bu gecede ibadetlerimizle, dualarımızla Allah’ın rahmet ve lütfuna tecelli olmaya çalışmalıyız. Zor zamanlar geçirdiğimiz bu dönemde sağlığımız, birlik ve beraberliğimiz için dua etmeliyiz. Mübarek üç aylar içerisinde yer alan Berat Kandili’nin izzet ve ikramıyla, dayanışma, paylaşma, sevgi, merhamet ve dostluk gibi değerlerimizin güçleneceğine inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Vanlı hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Berat Kandili’ni tebrik ediyor, bu gecenin insanlık için sağlık, huzur ve mutluluğa vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

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