Milletvekili Kartal’dan Berat Kandili mesajı

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Van Milletvekili Kartal, Berat Kandili’ni idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Allah'ın insanlığa lütuf ve inayetinin bolca ihsan edildiği özel gecelerden biri de Berat Gecesi’dir. Rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının sonuna kadar açıldığı Berat Kandili’nin başta Vanlı hemşehrilerim olmak üzere ülkemiz ve İslam alemine rahmet, bereket, huzur ve sağlık getirmesini Cenabı Hak'tan diliyorum” dedi.

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