Edremit Belediyesinden ‘Millet Bahçesi’ açılışı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edremit Belediyesinden ‘Millet Bahçesi’ açılışı

İHA

Edremit Belediyesinden ‘Millet Bahçesi’ açılışı

Van’ın Edremit Belediyesi tarafından atıl durumda bulunan eski SSK Hastanesi yerleşkesinde yapılan ‘Millet Bahçesi’ törenle hizmete açıldı.
4 bin 500 metrekare alan üzerine kurulan ve kitap kafe, yürüyüş yolu, bisiklet yolu, çocuk oyun grubu ve oturma bankları gibi birçok oyun grubunu içinde barındıran Millet Bahçesi; Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, STK başkanları ve vatandaşların katılımıyla hizmete açıldı. Açılışta bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, ilçede yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı İsmail Say ve çalışma ekibine teşekkür etti. Vali Bilmez, “Bu parkı, bu millet kıraathanesini Şabaniye Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlarımıza emanet ediyoruz. İnşallah hem sahip çıkarlar hem de en güzel şekilde yararlanmaya çalışırlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

“Edremit güzelleşiyor, Van markalaşıyor”
AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise Edremit Belediyesinin çalıştığını belirterek, “Edremit güzelleşiyor, Van markalaşıyor. Allah nasip ederse huzur ve güvenin arttığı kentimiz daha güzel günler görecek. Elbirliğiyle şehrimize sahip çıkalım. Şehrimizin değerine değer katalım, yeşilliklere ve parklarımıza zarar vermeyelim. Bunlar herkesin istifade edebileceği güzel mekânlardır. Allah bu mekanlarda hayırlı hizmetler vermeyi nasip etsin” diye konuştu.

“Türkiye’de bir ilke daha imza atıyoruz”
Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da, ilçede doğaya yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini söyledi. Başkan Say, 4 bin 500 metrekare alan üzerine kurulan Millet Bahçemizde özellikle pandemi döneminde en çok ihtiyaç olan kütüphane, ders çalışma, etüt merkezi ve EBA merkezinin bir arada olduğu, Türkiye’de yapılacak ilk projemizin de açılışını yapacağız. Mahallemize, semtimize, beldemize, hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van'ın ikinci balık türü tescillendi; Van Gölü küçük mercan balığı
YEREL HABERLER Van'ın ikinci balık türü tescillendi; Van Gölü küçük ...
Van’da 47 kilo 585 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 47 kilo 585 gram eroin ele geçirildi
İstanbul’da çalınan 1,5 milyon TL değerindeki altın Van’da ele geçirildi
YEREL HABERLER İstanbul’da çalınan 1,5 milyon TL değerindeki altın ...
Bu kafede çay, aşı olana ücretsiz
YEREL HABERLER Bu kafede çay, aşı olana ücretsiz
Van Gölü’nde keşfedilen balığa ‘Vangölü Küçük Mercan’ adı verildi 600 bin yıllık Van Gölü’nde ilk kez jandarma rastlamıştı
YEREL HABERLER Van Gölü’nde keşfedilen balığa ‘Vangölü Küçük Mercan’ ...
Milletvekili Kartal’dan Berat Kandili mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Kartal’dan Berat Kandili mesajı
Başkan Tanış’tan Berat Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Tanış’tan Berat Kandili mesajı
Van Gölü’nde keşfedilen balığa ‘Vangölü Küçük Mercan’ adı verildi
YEREL HABERLER Van Gölü’nde keşfedilen balığa ‘Vangölü Küçük Mercan’ ...
Van'da 99 mahalle ve mezra yolu, kardan kapandı
YEREL HABERLER Van'da 99 mahalle ve mezra yolu, kardan kapandı
Vali Bilmez'den Berat Kandili mesajı
YEREL HABERLER Vali Bilmez'den Berat Kandili mesajı
Atıl malzemelerden yapılan atölyede atıl ürünler geri dönüşüme kazandırılıyor
YEREL HABERLER Atıl malzemelerden yapılan atölyede atıl ürünler geri ...
Başkan Akman’dan ‘Berat Kandili’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Akman’dan ‘Berat Kandili’ mesajı
Başkan Berge’den Berat Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Berge’den Berat Kandili mesajı
Van'da 99 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Van'da 99 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısı
Başkan Aslan’dan Berat Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Aslan’dan Berat Kandili mesajı
Van'da 10 kilo C-4 patlayıcı ve silahlar ele geçirildi (2)
YEREL HABERLER Van'da 10 kilo C-4 patlayıcı ve silahlar ele ...
'Van OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı' yapıldı
YEREL HABERLER 'Van OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı' yapıldı
Muradiye Kaymakamı Savar’dan TEGV’e ziyaret
YEREL HABERLER Muradiye Kaymakamı Savar’dan TEGV’e ziyaret
Van’da “Kadın Girişimciler Kooperatifi” kuruldu
YEREL HABERLER Van’da “Kadın Girişimciler Kooperatifi” kuruldu
İpekyolu Belediyesi yaşlıları unutmadı
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesi yaşlıları unutmadı
Evde eğitim gören Üzeyir, merak ettiği sınıfına hediye akülü sandalyeyle getirildi 
YEREL HABERLER Evde eğitim gören Üzeyir, merak ettiği sınıfına ...
Van'da evlat nöbetindeki baba: Tendürek Dağı'na gittim, PKK 'Oğlun Irak'ta' dedi
YEREL HABERLER Van'da evlat nöbetindeki baba: Tendürek Dağı'na ...
Van’da çocuklarını PKK’dan isteyen ailelerin sayısı artıyor
YEREL HABERLER Van’da çocuklarını PKK’dan isteyen ailelerin sayısı ...