Başkan Ensari’den Berat Kandili mesajı

Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Ensari, mesajında, “Berat Kandili, Allah'ın rahmet ve lütufuyla kullarına bağışlanma kapılarını ardına kadar araladığı, müminlerin yaptığı ibadetlerin kat kat fazla mükâfatlandırdığı gün olduğuna inanılır. Şaban ayının on dördüncü gününü on beşinci gününe bağlayan gece, Berat Kandili idrak edilecek. Bu gecede günahlardan arınma, bağışlanma ve tövbe etmek için önemli bir fırsattır. Bu fırsat gecesi olan Berat Kandili’nde Müslümanlar olarak birbirimize dua ve güzel temennilerde bulunalım. Bu duygularla tüm İslam aleminin ve aziz Çaldıranlı hemşehrilerimin Berat Kandili’ni tebrik eder, berat kandilinin dünya barışına katkı sunmasını temenni ederim” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.