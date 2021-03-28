Van'da 38 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Şehirler arası seyahat yasağı var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 38 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 1, Başkale'de 6, Çatak'ta 4, Erciş’te 4, Gürpınar 21 ve Muradiye’de ise 2 olmak üzere toplam 38 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.