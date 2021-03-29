AK Parti’li Arvas: “Su stratejik bir kaynaktır”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, suyun stratejik bir kaynak olduğunu belirterek, “Su; insan ve insanlığa hizmet veren bütün sektörlerin ihtiyaç duyduğu bir kaynaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan 363 tesisin bugün açılışı yapılıyor. Program dahilinde Van DSİ 17. Bölge Müdürlüğü tarafından fiziki olarak tamamlanan Erciş İçme Suyu Arıtma Tesisi, Erciş Sulama Anakanal Yenileme İkmali, Çaldıran Ovası Drenaj 1. Grup Köyler, Başkale İlçesi 1. Kısım Köyler Dere Islahı, Gürpınar 1. Kısım Köyler Dere Islahı, Gürpınar Yolaşan Köyü Papoç Deresi Islahı, Özalp 2. Kısım Köyler Dere Islahı, Özalp Çamurlu Köyü Dere Islahı, Özalp Hazine Köyü Kuleta Deresi Islahı, Saray 1. Kısım Köyler Dere Islahı tesislerinin de açılışı yapılacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş’te yaklaşık 39 milyona mal olan tesis ile 76 bin m3/gün arıtma kapasitesine sahip olan projeyle yaklaşık 232 bin kişiye içme suyu hizmeti sağlandığını belirtti. Arvas, “Van genelinde toplam maliyeti 122 milyon TL olan bu projelerle 36 mahallemiz taşkınlardan korunmuştur. Kırsalda birçok mahallemizde sulama kanalları yenilenmiştir. Bütün bunlarla inşallah tarımda verim artışı sağlanacak, üretim deseni genişleyecek, çiftçilerimiz kazanacaktır. Van genelinde yapılan projelerle yerleşim yerlerine içme suyu temin edilerek hemşehrilerimizin ihtiyacı karşılanmak olup, bunun yanında tarımsal sulamalarda ise tasarruf sağlanarak şehrimiz ve ülkemiz tarımına katkı sağlanmaktadır” dedi.

Dünyadaki nüfus artışı, kirlilik, iklim değişikliği ve bununla birlikte artan küresel ısınma nedeniyle kullanılabilir su kaynakları üzerinde büyük baskı oluştuğunu dile getiren Arvas, “Gelecekte daha da önemli bir kaynak haline gelecek olan su ile ilgili hükümetimizin hassasiyeti üst düzeydedir. Ülkemiz tarım sektöründe sahip olduğumuz tatlı suyun yüzde70’ini tüketmektedir. Bu suyun yüzde 53’ü yüzey su kaynaklarından, yüzde 38’ini yeraltı suyundan sağlanmaktadır. Su varlığımızın büyük bölümünü harcadığımız tarımsal faaliyetlerde, Türkiye’nin 28 milyon hektar tarım alanın sadece 5,6 milyon alanı su ile buluşmaktadır. Oysa ki Türkiye tarım alanlarının 8,5 milyon hektarı sulama potansiyeline sahiptir. 2023 yılında bu potansiyelin tamamının sulamaya açılması hedeflenmektedir. Stratejik bir kaynak olan suyun israf edilmemesi için tarımda tasarruflu sulama sistemlerinin kurulması, nakil hatlarında su kayıplarının azaltılması amacıyla kapalı sulama sistemlerinin kullanılması büyük önem taşımaktadır. Büyük tarımsal bir potansiyelin olduğu Vangölü Havzası’nda elverişli topraklara rağmen sulama konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır. Ekonomik olarak 209 bin 769 hektar sulanabilir alanı olan Van’da, kamu imkânlarıyla sulanan tarım arazisi 135 bin 787 hektardır. Yapılan ve planlanacak yatırımlarla yaklaşık 74 bin hektar arazi daha ekonomiye kazandırılabilir. Bu konuda ilgili kurumlarımız ile çalışmalarımız devam etmektedir. Bölgemizin ekonomik, coğrafi ve iklim şartları göz önünde bulundurularak Van’ın geçim kaynağı olan tarım alanları için düşük maliyetli sulama imkânları ve su dağıtımının kapalı boru iletim sistemiyle yapılması konusunda talebimiz ve takibimiz devam etmektedir. Geçmişe oranla sulu tarım üretiminin azaldığı ilimizde geç kalınmış ve ihmal edilmiş sulama kanallarının kapalı sisteme dönüştürülmesi elzemdir” diye konuştu.

“Su; insan ve insanlığa hizmet veren bütün sektörlerin ihtiyaç duyduğu bir kaynaktır” diyen Arvas, şöyle devam etti:

“Bu nedenle sahip olduğumuz su kaynaklarımızın korunması, geliştirilmesi ve yönetilmesi her zaman önceliğimiz olacaktır. AK Parti olarak inşa ettiğimiz barajlar, göletler, sulama kanalları, iletim hatları ve arıtma tesisleri ile insanlarımızı ve toprağımızı suyla buluşturuyoruz. Bu yatırımların ülkemize ve ilimize kazandırılması hususunda başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımıza, DSİ Genel Müdürümüze, DSİ Bölge Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

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