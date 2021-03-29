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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MÜSİAD 7. Genel Kurul Toplantısı yapıldı

İHA

MÜSİAD 7. Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Van'da Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (MÜSİAD) 7. Genel Kurulu yapıldı. Tek liste halinde gidilen kurulda Abdurrahman Eren, MÜSİAD Van Şube Başkanı seçildi.
Van TSO toplantı salonunda gerçekleştirilen kurula, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Van TSO Başkanı Necdet Takva, MÜSİAD Genel Merkez üyeleri Faruk İbrahim Özbek, Hıfsi Soydemir, MÜSİAD Van Şube Başkanı Muzaffer Bakan, bazı kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile üyeler katıldı.
Kur’anı Kerim tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, yıllar yılı üvey evlat muamelesi gören MÜSİAD’ın; inanan, erdemli insanların başararak, çok kısa bir zamanda büyük hedeflere ulaştığını vurguladı. MÜSİAD’ın adından daha fazla, daha büyük olduğuna vurgu yapan Gülaçar, “Ben MÜSİAD’ın başarılarını takdir ediyorum. Şu an MÜSİAD, interlandı itibariyle Türkiye’yi çoktan aşmış, dünyada güzel gayretli çalışmalar sergileyen iftiharımızdır” dedi.
AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal da MÜSİAD’ın toplumda dinamik bir yapıya sahip olduğunu dile getirirken, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise, “Kentimizin gelişmesi, kalkınması için, ülkemize katkı sunmak adına ‘biz de müteşebbisiz, yatırımcıyız, sanayiciyiz, tüccarız’ diyerek MÜSİAD’ı Van’da kurduk” ifadelerini kullandı.
Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van’da iş dünyasının, iş insanlarının güçlü olmasını istediklerini belirterek, “Hele hele MÜSİAD gibi bir kurumdaki iş insanlarımızın daha da güçlü olmasını istiyoruz. İlimizde gördüğümüz en büyük eksiklik, biz sadece kamu yatırımlarıyla ayakta duruyor, kamu yatırımlarıyla ilimizi, üniversitemizi, okullarımızı inşa ediyoruz ama ülkemizin diğer illerine baktığımız zaman iş insanlarımızın çok ciddi gayretlerinin, desteklerinin olduğunu görüyoruz. Burada da iş insanlarımıza büyük görev düşüyor. İş insanlarımızın daha güçlü olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, bir şehrin yüz yılda yaşayacağı afetleri ve sıkıntıları Van’ın son 10 yılda yaşadığına dikkat çekerek, “Depremden korona virüsüne, korona virüsten Kobani’sine, Kobani’sinden çukuruna kadar birçok sıkıntıyı son 10 yılda yaşadı. Ama bu dükkanı ne biz ne diğer arkadaşlarımız kapatmadı ve bayrağı devam ettirdi. İnşallah bundan sonra bayrağı devralacak diğer arkadaşlarımız da bu çıtayı daha ileriye götüreceklerdir” diye konuştu.
Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva da zor bir zamandan geçtiklerini hatırlatarak, “MÜSİAD, kentlerde olduğu gibi uluslararası alanda da fark oluşturan bir örgütlenme modeline sahip. Sadece iş dünyasının vahşi liberal ekonomik politikalar içerisinde yürümesi bir yana MÜSİAD’ın değerler üzerinden iş dünyasını yeniden tanımlamaya çalışması, özellikle bizim bölgede örgütlenmiş olmasının ayrı bir ehemmiyeti olduğunu ifade etmem gerekiyor. Bizlerde Van TSO olarak bugüne kadar MÜSİAD’ın Van’da örgütlendiği andan itibaren çok yakın bir işbirliği ile çalışmalar yürüttük” diye konuştu.
MÜSİAD Genel Merkez üyeleri Faruk İbrahim Özbek, Hıfsi Soydemir’in de birer konuşma yaptığı kurulda konuşan Van Şube Başkanı Muzaffer Bakan, 11 bini aşkın üyesiyle Türkiye’de 89, dünyanın 95 ülkesinde ise 184 noktada var olan bir MÜSİAD’a eriştiklerini söyledi. Türkiye’de, 4 bin 250 üyeli Genç MÜSİAD’lı, genç işadamları topluluğuna ulaştıklarının altını çizen Bakan, “Biz iş adamlığını sadece para kazanmak, mevki elde etmek veya statü sahibi olmak için düşünmedik, asla da böyle düşünmeyeceğiz. Bizim için iş adamlığı, toplumun dertleri ile dertlenmek, milletin çıkarlarını her şeyin üstünde tutmak ve lobilerin karanlık yüzlerine boyun eğmeden dik durabilmektir. Bundan hareketle diyoruz ki; bölgemize huzur ve mutluluk gelmedikçe diğer bölgelerde de huzur ve mutluluk olmayacaktır. Bu bölgeye yapılacak her iyilik, her güzellik tüm Türkiye’ye yapılacak iyilik ve güzellik haline dönüşecektir” dedi.
Konuşmaların ardından tek liste halinde gidilen kurulda Abdurrahman Eren MÜSİAD Van Şube Başkanı seçildi. Yeni Başkan Eren’in teşekkür konuşmasının ardından kurul, yeni üyelere rozet takılması ve plaket sunumu ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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