Meteorolojiden çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için çığ uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı belirtilerek, “Sabah erken ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölge genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin edilmektedir. Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bitlis’te 7, Muş’ta 12, Van’da 10 ve Hakkâri’de 11 derece olması beklenmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

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