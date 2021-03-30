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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van TSO’dan “Fikir-Proje” yarışması

İHA

Van TSO’dan “Fikir-Proje” yarışması

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) tarafından “FikirProje Yarışması” başlatıldı.
“Nitelikli Projelerle İlkleri Başaran Bir Çatı Kuruluşu Olmak” vizyonu çerçevesinde Van TSO’nun özgün projelerle üyelere ve kente katkı sunması, üyelerin iş potansiyelinin geliştirilmesi hedefleniyor. Van TSO tarafından yarışma ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Yarışmaya; teknoloji programları, dijital platformlar, korona virüs sürecinde odanın ve üyelerin iş yapma potansiyellerini arttıracak uygulamalar ve programlar, her türlü hizmet için yenilikçi teknoloji çözümleri, istihdamın arttırılması, eğitim, kalkınma konularında başvuruda bulunulabilir” denildi.
Yarışmaya, fikir ve projelerini paylaşmak isteyen 1840 yaş arasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşların katılabileceği ifade edilen açıklamada, “Yarışmaya tek kişi olarak katılabileceği gibi grup oluşturarak da katılım sağlanabilir. Bir grup, en fazla 3 kişiden oluşabilir. Bir kişi veya grup, dilediği kadar farklı fikirle başvuruda bulunabilir. Proje fikirleri daha önce hiçbir yerde kullanılmamış, ödül almamış, kopya edilmemiş ve özgün olmalıdır. Benzer ya da alıntı olduğu belirlenen projeler yarışma dışı kalacaktır. Yarışmaya jüri üyeleri, Van TSO çalışanları ve Van TSO’nun hizmet aldığı ve/veya çalışmaları sebebiyle projeden ve detaylarından bilgi sahibi olan (reklam ajansı, danışmanlık veren firmalar... vb) üçüncü parti şirketlerde çalışanlar ile çalışanların birinci dereceden yakınları katılamaz. Projeler dijital ortamda hazırlanarak, basılı nüshası kapalı zarf içinde isim yazılarak en geç 30 Nisan 2021 saat 17.00’a kadar Van Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliğine teslim edilecektir. Başvurular elden veya posta yolu ile ulaştırılacaktır. 29.03.202130.04.2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan yarışma kapsamında, Van Ticaret ve Sanayi Odası önceden haber vermeksizin yarışmayla ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yeterli katılım olmaması veya katılan projelerin yetersiz görülmesi, başvuru şartlarını haiz olmaması vb. durumlarda Van Ticaret ve Sanayi Odası, yarışma koşullarında değişiklik yapma hakkı olduğu gibi aynı zamanda yarışmayı iptal etme hakkına da sahiptir.”
Yarışmada birinciye 7 bin 500, ikinciye 5 bin ve üçüncüye ise 2 bin 500 lira ödül verileceği belirtilen açıklamada, jüri üyelerinin ise Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, Van TSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve Van TSO Genç Girişimciler Kurulu Başkanından oluştuğu ifade edildi. FikirProje Yarışmasıyla ilgili detaylı bilgiye ise www.vantso.org.tr’de ulaşılabileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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