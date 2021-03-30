Vekil Gülaçar’dan Kapıköy müjdesi AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar: “İyimser bir tabloyla nisan ayı içerisinde açabileceğine dair güçlü bir beklentimiz var” “Kapımızın açılmasında geç kaldığımızı da düşünüyorum”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vekil Gülaçar’dan Kapıköy müjdesi AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar: “İyimser bir tabloyla nisan ayı içerisinde açabileceğine dair güçlü bir beklentimiz var” “Kapımızın açılmasında geç kaldığımızı da düşünüyorum”

İHA

Vekil Gülaçar’dan Kapıköy müjdesi AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar: “İyimser bir tabloyla nisan ayı içerisinde açabileceğine dair güçlü bir beklentimiz var” “Kapımızın açılmasında geç kaldığımızı da düşünüyorum”

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Kapıköy Gümrük Kapısı için Sağlık Bakanı ve Ticaret Bakanı ile yapmış olduğu görüşmelerden hareketle iyimser bir tabloyla kapının nisan ayı içerisinde açabileceğine dair güçlü bir beklentileri olduğunu söyledi.
AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Van TSO’da gerçekleşen MÜSİAD 7. Genel Kurulunda gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Konuşmasının başında MÜSİAD’ın başarısına değinen Gülaçar, korona virüs pandemisi nedeniyle kapalı olan sınır kapılarına değindi. Sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle esnafın ve Van halkının büyük sıkıntı içerisinde olduğunu ve AK Parti Van milletvekilleri olarak bunu aşma adına çok ciddi gayretler sarf ettiklerini vurgulayan Gülaçar, “Bazen sosyal medyada bizi eleştiren ama perde arkasını bilmeyen insanlar, bizim gayretimizi, çabamızı bilmeyen ve takdir etmeyen, sırf muhalefet olsun hesabıyla orda paylaşım yapan arkadaşlar, bizi incitip üzüyorlar. Ben iki diğer milletvekili arkadaşım ile beraber şu ana kadar defalarca sınır kapısının açılması adına hem Ticaret Bakanımızla hem de Sağlık Bakanımızla görüşmeler yaptık. Biz korona virüs meselesinin sadece bir Türkiye problemi olmadığını, bir Van problemi olmadığını aynı zamanda Türkiye’nin ve dünyanın da tamamında ciddi anlamda etki yapan bir belayla karşı karşıya olduğumuzu ifade ettik. Türkiye olarak şu ana kadar 30 bin civarında vatandaşımızı kaybettik. Elbette ki sağlık noktasında daha dikkatli olması lazım fakat bu, şehirlerin ekonomilerini de çok fazla etkilememeli, yani yeni bir çözüm arayışında bulunmak mecburiyetimiz var. Geçen hafta Ticaret Bakanımızla yaptığım görüşmede bana dedi ki ‘Sağlık Bakanımızdan iyimser bir şey al, ben hemen hazırım açmaya.’ Bu kadar samimi bir ifade de bulundu. Şu an bütün gayretimizle Sağlık Bakanımızı ikna etme noktasında bir çaba içerisindeyiz. Şu anda pandemi de bir artış söz konusu. Umarız bu pandeminin biraz durması veya geriye dönüşünün olması durumunda niyetimiz o ki nisan ayı içerisinde artık Kapıköy’ü açmış olalım. Ben aynı zamanda diğer iki vekilimizle birlikte bu konuyu Türkiye İran Dostluk Grubu’nun düzenlediği programda da hem başkan hem büyük elçiyle görüştüm. Bu konuları konuştuk, onlarda bu noktada her türlü desteği vereceklerini ifade etiler. Artık yolun sonuna geldiğimizi, bir şekilde bugün veya yarın yakın bir zamanda karar vereceğimizi düşünüyorum” dedi.
Kapıköy Gümrük Kapısı’nın açılmasında geç kalındığının da altını çizen Gülaçar, “En son Sağlık Bakanı ve Ticaret Bakanımızla yapmış olduğum görüşmelerden hareketle iyimser bir tabloyla nisan ayı içerisinde açabileceğine dair güçlü bir beklentimiz var. Ben kapımızın açılmasında geç kaldığımızı da düşünüyorum. Tedbirlerimizle beraber kapılarımızı erken açabilirdik. Şu vakte kadar pandemi vesilesiyle geciktik ama inşallah bu saatten sonra fazla bir gecikme olmaz diye ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van Büyükşehir Belediyesinin BESYO kursları başlıyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinin BESYO kursları başlıyor
Van TSO’dan “Fikir-Proje” yarışması
YEREL HABERLER Van TSO’dan “Fikir-Proje” yarışması
Tuşba'da bahar temizliği devam ediyor
YEREL HABERLER Tuşba'da bahar temizliği devam ediyor
Meteorolojiden çığ uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden çığ uyarısı
MÜSİAD 7. Genel Kurul Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER MÜSİAD 7. Genel Kurul Toplantısı yapıldı
Oda Başkanı Ertopçu ve kardeşinden 400 koli gıda yardımı
YEREL HABERLER Oda Başkanı Ertopçu ve kardeşinden 400 koli gıda ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telekonferansla Erciş'teki içme suyu arıtma tesisini hizmete açtı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, telekonferansla Erciş'teki ...
Erciş 36 milyonluk yatırımla içme suyuna kavuştu Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: “1 milyon 332 bin kişinin içme suyu ihtiyacı karşılanacak”
YEREL HABERLER Erciş 36 milyonluk yatırımla içme suyuna kavuştu Van ...
Van’da su ürünleri denetimi
YEREL HABERLER Van’da su ürünleri denetimi
Van’daki bir okulda korona nedeniyle eğitime ara verildi
YEREL HABERLER Van’daki bir okulda korona nedeniyle eğitime ara ...
Başkan Aslan’ın acı günü
YEREL HABERLER Başkan Aslan’ın acı günü
Gürpınar'da bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Gürpınar'da bir mahalle karantinaya alındı
İpekyolu Belediyesinden gece temizliği: 3 ton çöp toplandı
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden gece temizliği: 3 ton çöp ...
Erciş’teki yaya geçitlerinde 30 Mart hazırlığı
YEREL HABERLER Erciş’teki yaya geçitlerinde 30 Mart hazırlığı
AK Parti’li Arvas: “Su stratejik bir kaynaktır”
YEREL HABERLER AK Parti’li Arvas: “Su stratejik bir kaynaktır”
Van'da bir mahalle karantinaya alındı, vaka görülen okulda eğitim ara verildi
YEREL HABERLER Van'da bir mahalle karantinaya alındı, vaka görülen ...
Hakkâri ve Muş’tan gelen öğrenciler Van’ı gezdi
YEREL HABERLER Hakkâri ve Muş’tan gelen öğrenciler Van’ı gezdi
Vangölü Sportif Faaliyetleri Spor Kulübü lige sıkı hazırlanıyor
YEREL HABERLER Vangölü Sportif Faaliyetleri Spor Kulübü lige sıkı ...
İran sınırında 90 güvercin ve 7 bin 632 kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER İran sınırında 90 güvercin ve 7 bin 632 kaçak sigara ...
Van'da iki mevsim bir arada yaşanıyor
YEREL HABERLER Van'da iki mevsim bir arada yaşanıyor
Yaralı kuşlar tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı kuşlar tedavi altına alındı
Başkale’de 7 bin 632 paket kaçak sigara ve 90 güvercin ele geçirildi
YEREL HABERLER Başkale’de 7 bin 632 paket kaçak sigara ve 90 ...
Meteorolojiden çığ uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden çığ uyarısı
Tuşba Belediyesi kandil simidi dağıttı
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesi kandil simidi dağıttı