4 yıl arayla iki kızı kayboldu

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'ın İpekyolu ilçesinde, 4 yıl önce evinden çıktıktan sonra haber alınamayan Suriyeli Cevahir Hasan Şeyho'nun (17), ablası Yeter Hasan (19) da 4 gün önce aynı şekilde kayboldu. Kızları için kayıp başvurusunda bulunan 9 çocuk annesi Sabah Şeyho, "7 yıl önce Suriye'nin Halep kentinden iç savaştan kaçarak Van'a geldik. Benim bir kızım 4 yıl önce, diğer kızım da 4 gün önce evden çıktıktan sonra kayboldu. Kaçırıldıklarını düşünüyorum. Kızlarımın bulunması için yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.

Suriye'nin Halep kentindeki iç savaşta 7 yıl önce babaları Faruk Şeyho'yu kaybeden Şeyho ailesi, kaçıp, Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Serhat Mahallesi'ne yerleşti. Burada yaşamaya başlayan Şeyho ailesinin kızlarından Cevahir Hasan, 4 yıl önce evinden çıktı. Cevahir Hasan'dan bir daha haber alınamadı. Şeyho ailesi, Cevahir Hasan için polise kayıp başvurusunda bulundu.

4 YIL SONRA ABLASI KAYBOLDU

Cevahir'in ardından 4 gün önce, ablası Yeter Hasan da aynı şekilde evinden çıktıktan sonra kayboldu. Yeter için de aile, kayıp başvurusunda bulunurken, kızların gözü yaşlı annesi Sabah Şeyho, her gün evinin önünde oturup kızlarının geleceği günü beklediğini söyledi. Anne Şeyho, kızlarının bulunması için yetkililerden yardım beklediğini söyledi.

'KAÇIRILDILAR MI KAÇIRILMADILAR MI BİLMİYORUM'

Arapça konuşan anne Sabah Şeyho, "4 yıl önce kızım kayboldu. Kaçırıldı mı, kaçırılmadı mı o konuda hiçbir bilgi alamadık. Onun dışında 3 gün önce 19 yaşında olan diğer kızım da aynı şekilde kaçırıldı mı veya daha önce kayıp olan kızımla beraber aynı konuya ilişkili midir? Bununla ilgili valiliğe, emniyete kayıp başvurusunda bulunduk. Şu ana kadar her iki kızımdan hiçbir haber alamadık. Onun için ben şu an eve gitmek istemiyorum. Ben evin kapısında oturuyorum. Kızımı istiyorum. Bütün devlet yetkililerinden bunu talep ediyorum, bana bir çare bulun. Benim ne düşmanım var ne de kimseyle bir husumetim var" dedi.

KIZLARIMIN BULUNMASINI İSTİYORUM

Anne Şeyho, savaştan kaçtığını anlatarak, "Türkiye'ye geldim. Bundan dolayı ben bir Allah'a, bir de Türkiye Cumhuriyeti´ne güveniyorum. Kızlarımın bulunması için ne gerekiyorsa yapsınlar. Kızlarımı bulsunlar" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan

2021-03-30 11:42:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.