Van’da ‘kırmızı çizgi’ uygulaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da ‘kırmızı çizgi’ uygulaması

İHA

Van’da ‘kırmızı çizgi’ uygulaması

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' sloganıyla başlatılan farkındalık çalışması, diğer illerde olduğu gibi Van’da da start aldı.
İskele Caddesi üzerindeki Atatürk Anadolu Lisesi önünde gerçekleştirilen etkinliğe Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte kırmızı çizgiyi çizen Vali Bilmez ve protokol, daha sonra öğrencilerle birlikte karşıdan karşıya geçti.
Ardından kırmızı çizgi uygulaması ile ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Vali Bilmez, 2018 yılında yapılan bir düzenleme ile okul geçitleri olan yerlerde önceliğin yayaya ait olduğu bir yasal düzenlemenin yapıldığını ifade ederek, “2019 yılında ‘Öncelik yayanındır’ sloganıyla ilan edildi. Bugün de bu tür yaya geçitlerinde önceliğin yayalara ait olduğuna dair kırmızı çizgimizi çektik ve bunun arkasında duracağımızı belirtmek için bir uygulama yaptık. Tüm Türkiye’de İçişleri Bakanlığımızın öncülüğünde bütün illerimizde, yerleşim yerlerinde bu konuda hem bir farkındalık oluşturmak hem de bu konudaki kararlılığımızı göstermek için toplu bir uygulama yapılmakta. Şu anda ilimizin birçok noktasında, arkadaşlarımız bu uygulamayı yapmaktalar. Biz de İl Emniyet Müdürümüz ve İl Jandarma Komutanımızla birlikte en eski lisemizden biri olan Atatürk Anadolu Lisesinin önündeki geçitte buna vurgu yapmak için kırmızı çizgimizi çektik. İnşallah trafikte çalışan arkadaşlarımız ve zabıtalarımız bu konudaki duyarlılığı devam ettirecekler. Vatandaşlarımızın da bu konuda daha bilinçli davranacağına inanıyoruz. Buna hep birlikte sahip çıkacağız. Çağdaş ülkelerin çoğunda bu uygulama vardı, artık bizde de var. Yaya geçitlerinde artık öncelik yayaya aittir. Ben bu anlamda uygulamada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Öğrenciler ise uygulamanın her anlamda güzel olduğunu belirterek, bütün okul önlerinde yapılması gerektiğini vurguladılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van Gölü’nün uzaydan çekilen fotoğrafı yarı finalde Van Gölü 28 uzay fotoğrafını eledi Astrofizikçi Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Topal; “Van Gölü’nün fotoğrafı inanıyorum birinci olacaktır”
YEREL HABERLER Van Gölü’nün uzaydan çekilen fotoğrafı yarı ...
Van'da kadınlardan spor kurslarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Van'da kadınlardan spor kurslarına yoğun ilgi
4 yıl arayla iki kızı kayboldu
YEREL HABERLER 4 yıl arayla iki kızı kayboldu
Pandemi sürecinde kadınlar spora yöneldi Van Büyükşehir Belediyesinin spor kurslarına kadınlar yoğun ilgi gösteriyor
YEREL HABERLER Pandemi sürecinde kadınlar spora yöneldi Van ...
Vekil Gülaçar’dan Kapıköy müjdesi AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar: “İyimser bir tabloyla nisan ayı içerisinde açabileceğine dair güçlü bir beklentimiz var” “Kapımızın açılmasında geç kaldığımızı da düşünüyorum”
YEREL HABERLER Vekil Gülaçar’dan Kapıköy müjdesi AK Parti Van ...
Van Büyükşehir Belediyesinin BESYO kursları başlıyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinin BESYO kursları başlıyor
Van TSO’dan “Fikir-Proje” yarışması
YEREL HABERLER Van TSO’dan “Fikir-Proje” yarışması
Tuşba'da bahar temizliği devam ediyor
YEREL HABERLER Tuşba'da bahar temizliği devam ediyor
Meteorolojiden çığ uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden çığ uyarısı
MÜSİAD 7. Genel Kurul Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER MÜSİAD 7. Genel Kurul Toplantısı yapıldı
Oda Başkanı Ertopçu ve kardeşinden 400 koli gıda yardımı
YEREL HABERLER Oda Başkanı Ertopçu ve kardeşinden 400 koli gıda ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telekonferansla Erciş'teki içme suyu arıtma tesisini hizmete açtı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, telekonferansla Erciş'teki ...
Erciş 36 milyonluk yatırımla içme suyuna kavuştu Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: “1 milyon 332 bin kişinin içme suyu ihtiyacı karşılanacak”
YEREL HABERLER Erciş 36 milyonluk yatırımla içme suyuna kavuştu Van ...
Van’da su ürünleri denetimi
YEREL HABERLER Van’da su ürünleri denetimi
Van’daki bir okulda korona nedeniyle eğitime ara verildi
YEREL HABERLER Van’daki bir okulda korona nedeniyle eğitime ara ...
Başkan Aslan’ın acı günü
YEREL HABERLER Başkan Aslan’ın acı günü
Gürpınar'da bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Gürpınar'da bir mahalle karantinaya alındı
İpekyolu Belediyesinden gece temizliği: 3 ton çöp toplandı
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden gece temizliği: 3 ton çöp ...
Erciş’teki yaya geçitlerinde 30 Mart hazırlığı
YEREL HABERLER Erciş’teki yaya geçitlerinde 30 Mart hazırlığı
AK Parti’li Arvas: “Su stratejik bir kaynaktır”
YEREL HABERLER AK Parti’li Arvas: “Su stratejik bir kaynaktır”
Van'da bir mahalle karantinaya alındı, vaka görülen okulda eğitim ara verildi
YEREL HABERLER Van'da bir mahalle karantinaya alındı, vaka görülen ...
Hakkâri ve Muş’tan gelen öğrenciler Van’ı gezdi
YEREL HABERLER Hakkâri ve Muş’tan gelen öğrenciler Van’ı gezdi
Vangölü Sportif Faaliyetleri Spor Kulübü lige sıkı hazırlanıyor
YEREL HABERLER Vangölü Sportif Faaliyetleri Spor Kulübü lige sıkı ...
İran sınırında 90 güvercin ve 7 bin 632 kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER İran sınırında 90 güvercin ve 7 bin 632 kaçak sigara ...