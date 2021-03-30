Çatak’ta ‘kırmızı çizgi’ uygulaması

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' sloganıyla başlatılan farkındalık çalışması, diğer illerde olduğu gibi Van’ın Çatak ilçesinde de start aldı.

Şehit Seyvan Yavuz İlkokulu önündeki yaya geçidinde düzenlenen etkinlikte İlçe Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Belediye Başkan Vekili Cihan Yalçın, İlçe Jandarma Komutanı Alican Arslan, emniyet ve jandarma personeli, öğrencilere kırmızı düdük ve gönüllü trafik kartı dağıttı.

İlçe Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, İçişleri Bakanlığınca trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik yeni bir uygulamanın daha hayata geçirildiğini belirterek, “Kırmızı Çizgi etkinliği kapsamında çocuklarımızla birlikte trafikte yaya önceliği için farkındalık oluşturmak için ışıksız yaya geçitlerindeki orta şeritleri çocuklarımız ile birlikte sembolik olarak kırmızıya boyadık. Kırmızı Çizgi uygulaması hakkında emniyet personeli tarafından sürücülerimize bilgilendirme yapıldı. Sürücülerimizden trafik kurallarına uymalarını ve yaya geçitlerinde daha duyarlı olmalarını istiyorum” dedi.

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