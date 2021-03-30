4B Yazılım KVKK uyum süreci hizmetine devam ediyor

Van’da 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri firma yetkilisi Bilgin Berge, 2018 yılından beri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyum süreci hizmetinde yenilikçi bir anlayışla danışmanlık hizmeti verdiklerini söyledi.

KVKK uyum süreci ile ilgili açıklamada bulunan 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri firma yetkilisi Bilgin Berge, bu sürecin yanlış anlaşıldığını belirtti. Firma olarak 2018 yılından beri KVKK’yı anlatmaya çalıştıklarını dile getiren Berge, “Birçok STK ve odayı gezerek süreçten bahsetmemize rağmen halen KVKK süreci yanlış anlaşılmaktadır. Firmalar ve kurumlar KVKK sürecini sadece VERBİS kaydından ibaret olduğunu düşünüyorlar. Hatta son aylarda birçok avukatlık ofisi, KVKK süreci hakkında danışmanlık vermeye başladı. Bölgemizde KVKK danışmanlığı hizmeti veren firmaların artması bizi mutlu etmektedir. Yalnız süreç hakkında yanlış bilgilendirme yapanlar da bizi üzmektedir” dedi.

KVKK sürecinde en önemli hususun teknik alt yapı olduğuna dikkat çeken Berge, “Teknik alt yapısı zayıf firmalar her ne kadar idari olarak sürecin sorumluluklarını yerine getirdiklerini düşünseler de yanılıyorlar. Bu anlamda bu firmaların Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından açıklanan kılavuzda 4.1. Teknik Tedbirler Özet Tablosu’na bakmalarını öneririm” ifadelerini kullandı.

Van’da KVKK Uyum Süreci danışmanlığını ilk başlatan firma oldukları belirten Berge, “Biz KVKK uyum sürecini dile getirdiğimizde bazı kesimler işin ciddiyetinin farkında değillerdi. Bugünün teknolojik imkanlarında anlıyoruz ki, KVKK gibi bir kurum olmasaydı ve bu yasa olmasaydı, verilerin güvenliği konusunda ortada karmaşık bir bilgi yığını olacaktı. Bundan ötürü de KVKK uyum süreci, 7’den 77’ye herkesi ilgilendiren bir kanundur. Herkesin sorumlulukları bulunmaktadır. Bölgemizdeki firma ve kurumların da kısa süre içerisinde bu süreci kendilerini uyarlayacaklarından şüphem yoktur. Ürün ve hizmetlerimizi, www.4byazilim.com.tr resmi web adresimizden takip edebilirsiniz” diye konuştu.

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