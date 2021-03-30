Çaldıran’da ‘kırmızı çizgi’ uygulaması

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' sloganıyla başlatılan farkındalık çalışması, diğer illerde olduğu gibi Van’ın Çaldıran ilçesinde de start aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" paylaşımıyla tanıttığı uygulama, Çaldıran ilçesinde de hayata geçirildi. Çaldıran’daki Azerbaycan Caddesi’nde yapılan etkinliğe Çaldıran Kaymakam Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, emniyet, jandarma ve belediye yetkilileriyle öğretmen ve öğrenciler katıldı. Kırmızı çizgiyi çeken Kaymakam Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun ‘30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz’ paylaşımıyla Çaldıran ilçemizde de bu uygulamayı başlatarak, ‘Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir’ mesajını vererek sürücülerde farkındalık oluşturulmasını sağlamaya çalışıyoruz. Azerbaycan Caddesi’nin birçok noktasında başlatılan uygulamada, yaya geçişlerinin olabileceği noktalarda kırmızı çizgimizi çektik” dedi.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, daha sonra beraberindeki Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle araç ve yayaları durdurarak kırmızı çizgi uygulamasını anlatarak, broşür ve düdük dağıttı.

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