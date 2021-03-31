İpekyolu’nda ‘Muhtarlık Ofisi’ açılışı

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Bahçıvan Mahallesi Muhtarlık Ofisi törenle açıldı.

Belediyeye bağlı Muhtarlıklar Müdürlüğü tarafından mahalle muhtarlarının halka daha modern ve nezih ortamlarda hizmet verebilmelerini sağlamak amacıyla ilçenin çeşitli mahallelerinde yaptırılan muhtarlık ofislerinin ilki Bahçıvan Mahallesi Cumhuriyet 1’nci Sokak’ta törenle hizmete girdi. Ahmedi Hani Kültür Parkı’nda düzenlenen programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, belediye başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve muhtar Nurten Sağlam katıldı.

Muhtarlık ofisi açılışında konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, “Belediye olarak çok sayıda projeyi, hizmeti bir arada yürütmeye çalışıyoruz. En başta temel belediyecilik hizmeti olan alt yapı, üst yapı ve çevreyle ilgili çalışmaları yürütmek, en iyi şekilde gerçekleştirmek bizim görevimiz. Bunun yanında sağlıktan spora, sanata, kültüre varıncaya kadar çok değişik alanlarda da çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Muhtarlarımızı ve muhtarlık kurumunu da çok önemsiyoruz. Muhtarlarımızın nezih, nitelikli yerlerde hizmet vermesi için de bu ofisleri inşa ettik. Umarım vatandaşlarımız beğenir. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Muhtarlıkların vatandaşın hizmete ulaşması noktasında ilk durak olduğunu ifade eden Bahçıvan Mahallesi Muhtarı Nurten Sağlam da, "Bu noktaların böyle güzel böyle nezih olmasından dolayı çok mutluyuz. Vatandaşlarımızı artık daha güzel bir ortamda ağırlayacağız. Yapılan bu ofisin ilçemize ve mahallemize hayırlar getirmesini ve güzel hizmetlere vesile olmasını diliyorum. Başkan Vekili Sinan Aslan’a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.