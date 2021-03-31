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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

NASA'dan yarı finale kalan ‘Van Gölü’ fotoğrafı paylaşımı

İHA

NASA'dan yarı finale kalan ‘Van Gölü’ fotoğrafı paylaşımı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) sosyal medyada hesabından, yarışmada yarı finale kalan Van Gölü fotoğrafına ilişkin bir paylaşım yapıldı.
NASA astronotları tarafından çekilmiş 20 yıllık dünya fotoğraflarından oluşan online fotoğraf yarışması devam ediyor. Online yarışmada Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı, 3 turda 28 fotoğrafı geride bırakarak yarı finale kaldı.

5 Nisan'da finalist fotoğraflar belli olacak
Astronot Kate Rubins'in, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngesinde dolanırken çektiği dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nün fotoğrafı, Instagram’da NASA’nın ‘nasaearth’ isimli resmi sayfasında paylaşıldı. Van Gölü fotoğrafının da arasında bulunduğu ve yarı finalde kalan 4 fotoğrafın oylaması ise 5 Nisan'da sona eriyor.

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