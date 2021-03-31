Özalp ilçesinde yangın

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Van’ın Özalp ilçesinde bacadan kaynaklı yangın meydana geldi.

Alınan bilgilere göre yangın, ilçenin Kargalı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir dükkanda meydana geldi. Reşid Dikyol’a ait boş dükkan, yan taraftaki iş yerinin bacasından kaynaklı yangında hasar gördü. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

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