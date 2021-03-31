Polis durdurdu, üzerinden ve poşetinden 10 kilo eroin çıktı

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polis ekiplerince üzerinde ve taşıdığı poşette yapılan aramada 10 kilo 70 gram eroin ele geçirilen İ.T., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde şüphe üzerine İ.T.'yi durdurdu. İ.T.'nin üzerinde ve taşıdığı poşette yapılan aramada 10 kilo 70 gram eroin ile 2 bin 800 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.T.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-03-31 12:01:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.