Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezer Cihaner Keser'in eserleri Ankara'da sanatseverlerle buluştu.

7. ARTANKARA Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, galerileri ve sanatçıları sanatseverlerle buluşturmak, yaptığı projeler ve söyleşilerle sanatsal ve estetik farkındalığı arttırmak amacıyla 30 Mart 3 Nisan 2021 tarihleri arasında Ankara Ticaret Odası Congresium’da izleyicisi ile buluşuyor. Toplam 11 bin metrekare alanda gerçekleştirilen fuar her yıl ulusal ve uluslararası galerileri, müzeleri, üniversiteleri, inisiyatifleri, projeleri ve koleksiyonerleri Ankara çatısı altında bir araya getirip ziyaretçilere sunuyor. 5 farklı ülkeden, 100 oluşumun yaklaşık 1000 sanatçı ile 4 binden fazla eserin sergilendiği yılın ilk fiziksel çağdaş sanat fuarı, 29 Mart 2021’de ön izlemeyle açılmıştı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezer Cihaner Keser’in de 21. Yüzyıl Tasarımcı ve Sanatçı Grubu ile birlikte katıldığı etkinlikte; ahşap, metal ve taş malzemelerden oluşan 9 eseri sergileniyor. Ulusal ve uluslararası yedi kişisel sergisi, iki anıt uygulaması ve iki ödülü bulunan sanatçı; Almanya, Danimarka, Letonya, Arjantin, Yunanistan, Hırvatistan, Lübnan, Makedonya ve Rusya başta olmak üzere yurtdışında ve yurtiçinde birçok uygulamalı heykel sempozyumu, festival, sergi, workshop, etkinlik ve projelerde bilimsel/sanatsal çalışmalarda bulunmuş. Çok sayıda kurum, kuruluş ve özel koleksiyonda eserleri yer alan Sezer Cihaner Keser’in uzun süredir üzerinde çalıştığı Nuh Nevi'den serisinden dokuz eseri ile katıldığı etkinlikte, “dünyadaki bütün kültürler arasında ortaklıklar bulunduğuna ve bunu en iyi ifade biçiminin evrensel efsanelerin heykelin plastik dilini kullanarak yeniden yorumlanması ile sanatsal üretimler yapmak olduğuna işaret ediyor.

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