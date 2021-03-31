Başkan Tanış’tan ‘Kurtuluş Günü’ mesajı

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Gürpınar'ın düşman işgalinden kurtarılışının 103. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Tanış, Gürpınar’ın düşman işgalinden kurtarılışının 103. yıldönümünü gururla, heyecanla ve coşkuyla kutladıklarını ifade etti. Şehit kanlarıyla sulayarak vatan yapılan bu topraklarda ebediyete kadar kardeşçe huzur içinde yaşamak için bu milletin çok ağır bedeller ödediğini kaydeden Başkan Tanış, “Kutsallarını ve topraklarını korumak için tarih boyunca bedel ödemek zorunda bırakılan bu milletin Gürpınar’da, Zeve'de, Çanakkale'de, Sakarya'da ve cennet vatanın herhangi bir köşesinde gözünü kırpmadan can verecek şehitleri bulunduğunu hesap edemeyen gafiller, tarihten ibret almamaktaki ısrarla zaman zaman aynı kalkışmalara yeltenmektedir. Bilinmelidir ki; bu topraklar boşuna şehit kanlarıyla sulanmamış, dağlarında nice 120'ler boş yere donarak şehit olmamış, analar evlatsız, evlatlar da babasız kalmamıştır. Düşman kim olursa olsun, içeriden dışarıdan, nereden saldırırsa saldırsın, biz millet olarak inancımızdan aldığımız kudret, tarihimizden aldığımız ibret ve dört elle sarıldığımız birlik ve beraberliğimiz sayesinde Allah'ın da izniyle yenilmedik, yenilmeyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Gürpınarlı hemşehrilerimin 1 Nisan Kurtuluş Günü’nü tebrik ediyor, bizlere bu coğrafyada gururla yaşama imkanı veren şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

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