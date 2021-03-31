Van Gölü´nü kirlilikten kurtarmak için 'Eylem Planı' toplantısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Gölü´nü kirlilikten kurtarmak için 'Eylem Planı' toplantısı

DHA

Van Gölü´nü kirlilikten kurtarmak için 'Eylem Planı' toplantısı


Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da düzenlenen 'Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı' toplantısında, gölün kirlilik sorunu ve sorunların çözüm yolları değerlendirildi. Toplantıda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yıllardır Van Gölü'nün kirliliğe maruz kaldığını, bunun önüne geçmek için herkese büyük görev ve sorumluluklar düştüğünü söyledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın organizasyonuyla, 'Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi. Otelde Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili  Mehmet Emin Bilmez başkanlığında düzenlenen toplantıya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Çalışkan, Su ve Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Toprak Yönetimi Daire Başkanı Gürsel Erul, ilgili kurumların ve STK'ların temsilcileri katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı, Van Gölü için çok önemli bir eylem planı hazırlandığını ve toplantıda tüm yönleriyle ele alınacak planının alanda uygulamasının da nasıl yapılacağını değerlendireceklerini söyledi.
Toplantıda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, ilgili kurumlar ve STK'ların da katıldığı toplantıda kapsamlı olarak Van Gölü´nün konuşulmasının çok önemli olduğunu ifade etti.
'TOPLUMSAL DUYARLILIK OLUŞTURARAK VAN GÖLÜ'NE SAHİP ÇIKMALIYIZ'
Van Gölü´nün geçmişten günümüze mavi geldiğini ve bunu gelecek nesillere mavi olarak aktarmanın büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Vali Bilmez, şöyle konuştu:
"Şu anda gölümüz hızla kirleniyor. Van Gölü'nü birilerinin gelip koruması ve kurtarmasını beklemek yanlıştır. Bizler Van Gölü havzasında yaşayan insanlar olarak bu değerimizi korumalıyız. Bu koruma sadece kanalizasyon yapmakla, kamu kurumlarıyla olmaz. Göl çevresinde yaşayanların katı atıklarını göle su taşıyan kanallara atmaması gerekir. Şu anda sahilde hummalı bir çalışma var. Göl çevresindeki ahırların yıkılması çok önemli. Ahırların büyük bir kısmı yıkıldı. Diğerlerini de kısa sürede kaldıracağız. Burada halkın bilinçlenmesi ve STK'ların bize destek vermesi gerekiyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat talimatıyla ve eşi hanımefendinin himayesinde başdanışmanının koordinesinde koruma çalışmaları yürütülüyor. Bu çok önemlidir. Toplumsal duyarlılık oluşturarak Van Gölü'ne sahip çıkmalıyız. Van Gölü´nün korunması için alan yönetimi oluşturmalıyız. Bugün dünyada en değerli olan çevre ve sudur. Bundan dolayı orijinal haliyle günümüze gelen Van Gölü'nü korumak çok kıymetlidir. Van Gölü'müzde 500 bin yıldır yaşayan yeni tür keşfedildi ve tescillendi. Yani Van Gölü´nün çok gizemleri var. Van Gölü'müzün korunması için emek gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah yapılan çalıştaylarda korumayla ilgili yol haritası çıkacaktır. Toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum."
'VAN GÖLÜ'NE SAHİP ÇIKMAK İÇİN HEM SORUMLU HEM DE HEVESLİYİZ'
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da Van Gölü´nü korumak adına emek veren herkese teşekkür etti. Van Gölü'nün tüm bölge için önemli konuma sahip olduğunu aktaran Orhan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın çevre konusundaki hassas çalışmalarının Van Gölü'yle de bütünleşti. Bu çalışma Van için mutluluk verici. Sonuca ulaşmamız konusunda çok ciddi destek verildi. Daha önce bu konuda farklı görüşmeler gerçekleştirdik. Birçok kurum bu işin içinde. Süreci bugüne kadar getirdik. Bugün de farkındalık oluşturulması adına tüm kurumlarımızla konuyu bir kez daha ele alacağız. Sayın Valimizin çok büyük emekleri var. Bizim işimiz daha yeni başlıyor. Van Gölü'ne sahip çıkmak için hem sorumluyuz hem de hevesliyiz. Van Gölü'müzü koruma anlamında eksiklerimizi tespit edelim ve ona göre çalışmalarımızı yürütelim" diye konuştu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Çalışkan, Su ve Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Toprak Yönetimi Daire Başkanı Gürsel Erul ve YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli´nin de konuşma yaptığı toplantı, katılımcıların görüşlerini bildirmesiyle son buldu.
Toplantı sonrası Vali Mehmet Emin Bilmez, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ve toplantıya katılan yetkililer helikopter ile Van Gölü kıyı incelemesi gerçekleştirdi.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2021-03-31 17:19:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

‘Van Gölü’nün Korunması İçin Eylem Planı’ değerlendirme toplantısı
YEREL HABERLER ‘Van Gölü’nün Korunması İçin Eylem Planı’ ...
Çaldıran Belediyesinden bahar temizliği
YEREL HABERLER Çaldıran Belediyesinden bahar temizliği
Kaymakam Türkman, İlçe Milli Eğitim Müdiresi Yörük’ü kabul etti
YEREL HABERLER Kaymakam Türkman, İlçe Milli Eğitim Müdiresi Yörük’ü ...
Başkan Tanış’tan ‘Kurtuluş Günü’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Tanış’tan ‘Kurtuluş Günü’ mesajı
Prof. Dr. Sezer Cihaner Keser'in eserleri Ankara'da sanatseverlerle buluştu
YEREL HABERLER Prof. Dr. Sezer Cihaner Keser'in eserleri Ankara'da ...
Van’da kick boks, kadın milli şampiyonuna emanet Balkan Kick Boks Şampiyonu Ersöz, Van’da milli sporcu yetiştiriyor
YEREL HABERLER Van’da kick boks, kadın milli şampiyonuna ...
'Tandır, çok fazla sağlık sorununa yol açıyor'
YEREL HABERLER 'Tandır, çok fazla sağlık sorununa yol açıyor'
Polis durdurdu, üzerinden ve poşetinden 10 kilo eroin çıktı
YEREL HABERLER Polis durdurdu, üzerinden ve poşetinden 10 kilo eroin ...
Özalp ilçesinde yangın
YEREL HABERLER Özalp ilçesinde yangın
Başkan Vekili Aslan: “Sahil bandı projemizi çok önemsiyorum”
YEREL HABERLER Başkan Vekili Aslan: “Sahil bandı projemizi çok ...
NASA'dan yarı finale kalan ‘Van Gölü’ fotoğrafı paylaşımı
YEREL HABERLER NASA'dan yarı finale kalan ‘Van Gölü’ fotoğrafı ...
Van-Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı Mart'ın son gününde metrelerce karla mücadele yapılıyor
YEREL HABERLER Van-Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı Mart'ın son ...
Van Büyükşehir Belediyesinden 7 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden 7 engelli vatandaşa ...
Başkan Berge: “Yerel esnafımızı tercih edelim”
YEREL HABERLER Başkan Berge: “Yerel esnafımızı tercih edelim”
Evladı PKK tarafından kaçırılan anne kızının montuna sarılarak uyuyor Vanlı anne kızını PKK’dan almak için 10 yıldır mücadele veriyor “Çocuklarımızı mağarada ölüme mahkum ettiler” “Çocuklarımızın elinden kalemleri alıp silah verdiler”
YEREL HABERLER Evladı PKK tarafından kaçırılan anne kızının montuna ...
İpekyolu’nda ‘Muhtarlık Ofisi’ açılışı
YEREL HABERLER İpekyolu’nda ‘Muhtarlık Ofisi’ açılışı
Van’da 10 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 10 kilo eroin ele geçirildi
Van Vekili Arvas, Ermeni zulmünü anlattı AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas: “Ermeni çeteleri tarafından yapılan vahşetle 30 bin Vanlı hemşehrimiz acımasızca katledilmiş”
YEREL HABERLER Van Vekili Arvas, Ermeni zulmünü anlattı AK Parti Van ...
İpekyolu’nda "kırmızı çizgi" uygulaması
YEREL HABERLER İpekyolu’nda "kırmızı çizgi" uygulaması
Van’da ‘Yerel Gazeteler Buluşması’ eğitimi
YEREL HABERLER Van’da ‘Yerel Gazeteler Buluşması’ eğitimi
Astronotların uzaydan çektiği Van Gölü fotoğrafı, yarı finalde
YEREL HABERLER Astronotların uzaydan çektiği Van Gölü fotoğrafı, ...
Van Defterdarlığı yeni binasına kavuşuyor
YEREL HABERLER Van Defterdarlığı yeni binasına kavuşuyor
Edremit’te ‘Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz’ uygulaması
YEREL HABERLER Edremit’te ‘Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz’ uygulaması
Çaldıran’da ‘kırmızı çizgi’ uygulaması
YEREL HABERLER Çaldıran’da ‘kırmızı çizgi’ uygulaması