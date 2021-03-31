Van TSO: “Aşkale Çimento haksız rekabet oluşturmaktadır”

Van Ticaret ve Sanayi Odası, Aşkale Çimento A.Ş.’nin fabrika alanında hazır beton tesisi kurarak en önemli müşteri kitlesi konumunda olan hazır beton üretim firmalarıyla haksız rekabet içerisine girdiğini duyurdu.



Van TSO’dan yapılan açıklamada, kentte çimento üretim faaliyetinde tek üretici firma konumunda bulunan Aşkale Çimento A.Ş.’nin Van’ın çimento ihtiyacının büyük bölümünü karşıladığı, faaliyet alanı nedeniyle de birçok sektör ile ortak çalışma yaptığı belirtildi. Bu ortak çalışmaların en önemli paydaşının ise hazır beton üretim tesisleri olduğu ifade edilen açıklamada, “Ancak Aşkale Çimento A.Ş. fabrika alanında hazır beton tesisi kurarak, asıl faaliyet amacının dışına çıkmış ve en önemli müşteri kitlesi konumunda olan hazır beton üretim firmaları ile haksız rekabet içerisine girmiştir. Hazır beton üretim tesislerinin hammadde üreticisi olan Aşkale Çimento A.Ş. ile rekabet içine girmesi mümkün değildir. Aşkale Çimento A.Ş.’nin de gerçekleştirdiği bu faaliyet etik değildir. Ayrıca ilimizde hazır beton üretimi yapan çok sayıda firma var iken ve bu alanda yeni bir tesise ihtiyaç duyulmadığı bir dönemde, işletmelerle haksız rekabete girmek, birçok işletmeyi iflasın eşiğine getirmektir. Aşkale Çimento A.Ş. yetkililerini hazır beton üretimi konusunda almış oldukları kararı yeniden değerlendirmeye, bununla beraber ilimizin en güzide ilçelerinden biri olan Edremit ilçemizdeki Aşkale Çimento Fabrikasının ve hazır beton tesisisin yol açtığı çevre kirliliği konusunda da ilgili kurum ve kuruluşları duyarlılığa davet ediyoruz” denildi.

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