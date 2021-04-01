Başkan Berge’den ‘2 Nisan’ mesajı

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, Van'ın düşman işgalinden kurtarılışının 103. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Berge, mesajında, “Van'ın düşman işgalinden kurtarılışının 103. yıldönümünü yüreğimizden coşkuyla kutluyoruz. Kahramanlık destanlarının yazıldığı Van’ımız, 2 Nisan 1918'de Ermeni mezaliminden kurtarılmıştır. Tüm ülkemizde olduğu gibi Van’da da vatan topraklarını düşmana ezdirmemek adına can veren şehitlerimiz vesilesiyle bugünleri görüyoruz. Geçmişte şehit ve gazi olarak geleceğimize yön veren vatan evlatlarımızı saygıyla anıyoruz. Şehitlerimizin milletimize bıraktığı mukaddes ülkemize sahip çıkacağız. Başta birlik ve beraberliğimiz olmak üzere, tek yürek olma bilinci ve inancıyla yaşayacağız. Tarihte nasıl ki vatan mücadelesi için AhmetMehmet, AyşeFatma ülkemizi ve şehirlerimizi müdafaa ettiysek, bundan böyle de müdafaa edeceğiz. Tarihten de bilindiği gibi çeşitli dinlerden ve ırklardan insanların bir arada yaşayabildiği bir şehirdir Van. Tarihte derin izler bırakan ve medeniyetler beşiği olan Van, insanlığa kucak açmış bir şehirdir. Ancak ne yazık ki 1915’te yaşanan savaştan kaynaklı olarak Van, harabeye dönmüştü. Ecdadımızın büyük gayretleriyle Van kurtarılmış ve yeni Van kurulmuştur. Eski Van şehri tarihi değerlerini barındırmaya devam etmektedir. Tüm Vanlı hemşehrilerimizin 2 Nisan Kurtuluş Günü'nü tebrik ediyor, şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

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