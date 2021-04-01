Van- Bahçesaray yolu çığdan temizlendi



Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN,(DHA)VAN- Bahçesaray kara yolunda karla mücadele çalışmaları, nisan ayında da sürüyor. Çığ düşmesi, kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapanan yol, ekiplerin günlerce süren çalışmaları sonucu kontrollü olarak yeniden açıldı. Yol, çığ riski nedeniyle yalnızca 07.00- 14.00 saatlerinde açık tutuluyor.

Geçen hafta kentin bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle VanBahçesaray kara yolu da ulaşıma kapandı. Bahçesaray'a ulaşım ise Hizan yolu üzerinden sağlanmaya başlandı. Ekiplerin çığ riski nedeniyle ulaşıma kapattıkları yolun birkaç noktasına bu süre içinde çığ düştü. Yolun trafiğe kapalı olması nedeniyle düşen çığlarda can ve mal kaybı yaşanmadı. Kar yağışı ve tipinin durmasının ardından ekipler bölgede yoğun çalışma başlattı. Karayollarına bağlı karla mücadele ekipleri, yer yer 3 metreye ulaşan kar kütlelerini temizleyebilmek için günlerce çalışma yürüttü. Ekiplerin çalışmasının ardından trafiğe açılan yolda genişletme çalışması da başladı.

'BÖLGEDE KARLA MÜCADELE EKİMDE BAŞLAR, MAYIS SONUNA KADAR SÜRER'

Yolda çalışma yürüten Karayolları ekiplerinden Kadri Kalaz, geçen hafta yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolu kontrollü olarak açtıklarını belirterek, "Bugün itibariyle bu yolda genişletme çalışmalarımız devam ediyor. Hava durumu değişiklik göstermezse bir hafta içerisinde yolu tamamen ulaşıma açacağız. Normalde Türkiye'de karla mücadele çalışmaları aralık ayında başlar ama Bahçesaray yolunda ekim ayında başlar ve mayıs ayı sonuna kadar da devam eder. Bu yolda metrelerce kar var. Bizlerde vatandaşların mağdur olmaması için bu yolda gerçekten yoğun mesai harcıyoruz" dedi.

Yoldan geçen bazı vatandaşlarda her yıl Bahçesaray yolunda aynı manzaranın yaşandığını belirtti. VanBahçesaray kara yolunda 22 Aralık 2020'den bu yana ulaşım çığ riski nedeniyle 07.0014.00 saatleri arasında sağlanıyor.

5 METRE KARLA MÜCADELE

Van'da metrelerce karın bulunduğu kırsal mahallelerdeki yol açma çalışmaları da sürüyor. Kar yağışı, tipi ve çığ nedeniyle kapalı olan mahalle ile mezra yolları, ekiplerin yürüttüğü çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı. Van merkeze 90 kilometre uzaklıkta bulunan Gevaş İlçesi Töreli, Anaköy ve Daldare Mahalle grup yolu ve bu mahallelere bağlı 10 mezranın yolun da ise çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 5 metre kalınlığında karın bulunduğu bölgede ekipler, zorlu coğrafyaya rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zorlu şartlarda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten büyükşehir belediyesi iş makinesi operatörü Fesih Demircan, "Havaların ısınmasıyla birlikte şehir merkezindeki karla mücadele çalışmalarımız bitti. Ama biz halen yüksek rakımların olduğu kırsal alanlardaki yollarda karla mücadele çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yer yer kar kalınlığı 5-6 metreye kadar ulaşabiliyor. Biz zorlu şartlara rağmen çalışmamızı sürdürüyoruz. İnşallah tipi ve fırtına nedeniyle kapanan bu yollarımızı da bugün itibariyle ulaşıma açacağız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN

2021-04-01 11:55:31



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