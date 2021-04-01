Başkan Vekili Aslan: “Metrekare başına 1 TL alıyoruz”

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Türkiye'de ruhsat işlemiyle ilgili metrekare başına en düşük ücreti alan belediyelerden biri olduklarını söyledi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan başkanlığında Van Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantıda kayıt dışı esnafla ilgili belediyenin yürüttüğü çalışmalar değerlendirilirken, Başkan Vekili Aslan da odanın esnafla ilgili yaptığı çalışmalar ve yürüttüğü projelerle ilgili bilgi aldı. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Türkiye'de metrekare başına en düşük ücreti alan belediyelerden biri olduklarını ifade ederek, "Ruhsatlarla ilgili önceden 5 yılda bir yenileme zorunluluğu vardı. Biz usule uygun belgelerini getiren esnafımız için bu 5 yıl şartını kaldırıp süresiz hale getiriyoruz. Esnafımız şartları sağlarsa eğer onlarca sene o ruhsat geçerli olacak. Biz Türkiye'de belki de iş yeri ruhsatlandırma ücretini en az alan belediyelerden biriyiz. Metrekare başına 1 TL alıyoruz. Başvuru harcı olarak da 55 TL'lik bir ücret alıyoruz. Biz neden bu kolaylığı sağlıyoruz. Kayıt dışı olduğu zaman biz o işletmeye ceza kesmek zorunda kalıyoruz. İşletmelerde çeşitli yasal yaptırımlarla uğraşmak zorunda kalıyor. Esnafımız dağıttığımız broşürleri iyice incelesin. Bir yere dükkan, işletme açmadan oranın uygun olup olmadığını lütfen bizim ruhsat birimine sorsunlar. Biz arkadaşlarımızla beraber seferberlik başlattık. Hedefimiz de var. İpekyolu'nda ruhsatsız işletme olmayacak inşallah" dedi.



“Başkanımızla her zaman diyalog halindeyiz”

Van Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge de, İpekyolu Belediyesinin esnafla ilgili çalışmalarının çok kıymetli olduğunu anlatarak, “Belediyemizin bugüne kadar esnafla ilgili yapmış olduğu bütün çalışmaları yakından takip ediyoruz. Başkan Vekili Sinan Aslan’ın hem pandemi öncesinde hem de pandemi döneminde esnafımızla sürekli iç içe olduğunu görüyoruz. Bizde oda olarak başkanımızla her zaman diyalog halindeyiz ve sık aralıklarla görüşüp sektör toplantıları yapıyoruz. Esnafımızın İpekyolu Belediyesine yönelik çok güzel düşünceleri var ve çalışmalarını takdir ediyor. Bunu sahada görüyoruz. Başkanımızın başlattığı ‘Ruhsatsız İşyeri Kalmasın’ projesine sonuna kadar destek veriyor ve kendisine esnafın sorunlarına, talep ve önerilerine bu kadar duyarlı olduğu için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Programın sonunda kentte korona virüs nedeniyle vaka artışının önüne geçip tedbirleri elden bırakmamak ve farkındalık oluşturmak için “Van Mavi Kalsın” afişleriyle hatıra fotoğraf çektirildi.

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