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Van'da HDP'liler yine ailelerin evlat eylemini engellemeye çalıştı

DHA

Van'da HDP'liler yine ailelerin evlat eylemini engellemeye çalıştı


Gülay KUYUCUOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önündeki eylemlerini 6'ncı haftada da sürdürdü. Bir ailenin daha katılması ile eylemdeki aile sayısı 23'e çıktı. Aileler, HDP'den istediğikleri çocuklarına da çağrı yaparak, devlete teslim olmalarını istedi. HDP'liler yüksek sesle müzik açarak, ailelerin sesine bastırmaya çalıştı
Van'da çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler, 6'ncı haftada Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı. HDP Van binasına kadar slogan atarak, yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Bina önüne gelen aileler, "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP" sloganları attı. Parti binası bahçesinde toplanan HDP'liler de yüksek sesle müzik açarak eylemi engellemeye çalıştı. Geçen hafta 22 ailenin olduğu eyleme, bu hafta bir aile daha katıldı.
'KARARLIYIZ EYLEMİMİZ DEVAM EDECEK'
Annelerden Nazlı Sancar 2012 yılında 13 yaşındaki kızının zorla dağa kaçırıldığını söyledi. Kızının isteyen Sancar, "Ben 9 yıldır evlat acısı çekiyorum. Artık yeter diyorum. Bu eylemde geri adım atmayacağız. Kararlıyız ve evlatlarımızı hainlerin, katillerin elinden alana kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Burada bulunan bütün anneler ve babalar kararlıyız. Evlatlarımızı alsak dahi bu eylemi dağda olan bütün çocuklar için sürdüreceğiz" dedi. Kızı Şeyma'ya da seslenen Sancar, "Kızım Şeyma eğer sen beni duyuyorsan, ben 9 yıldır evimde oturmadım. Ben senin peşini bırakmayacağım. Hani sen bana savcı olacağını söylüyordun. Gel devlet güçlerine teslim ol" dedi.
'BİZİM ACIMIZLA ALAY EDİYORLAR'
Annelerden Atiye Dayan ise HDP ve PKK'dan kızını istediğini belirterek, "6 yıldır evlat acısı yaşıyorum. Şu anda onların halini görüyorsunuz. Bizim acımızla alay ediyorlar. Bunlar Kürt değil bunlar sadece kendi çıkarları için milletin çoluk çocuğunu dağa kaçırıp kurşunların önüne atıyorlar. Bu yürüyüşü de devam ettireceğiz. Bu 6'ncı hafta ve ne yaparsa yapsınlar sesimizi kısamazlar. Biz buradayız ve hep burada olacağız. Kızıma sesleniyorum gelip teslim olsun" dedi. Marmara Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi'nde okuyan oğlu 22 yaşındaki Mükail Erdinç'in kandırılıp dağa götürüldüğünü belirten annelerden Gevez Erdinç ise oğluna seslenerek gelip teslim olmasını istedi. DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN
2021-04-01 15:25:00

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