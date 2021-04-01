Vali Bilmez’den ‘2 Nisan’ mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 2 Nisan Van’ın kurtuluşunun 103. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Bilmez, mesajında, “Binlerce yıllık geçmişi ile birçok medeniyetin yaşadığı kadim şehir Van’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. İşgal güçlerinin Doğu Anadolu Bölgesinde ve özellikle Van’da yapmış olduğu işkenceler, zulümler ve toplu katliamlar halkımızın birlik ve beraberlikle göstermiş olduğu mücadele ile son buldu. ErmeniRus çetelerinin ve destekçilerinin zulmünden 2 Nisan 1918’de silahlı kuvvetlerimizin öncülüğünde kurtulan halkımız, büyük bir kahramanlık destanı yazmıştır. Yürekleri vatan sevgisiyle dolu kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına tüm Van halkı; kısıtlı imkânlarla bütün mukaddes değerleri için canı ve kanı pahasına savaşarak düşmanı bozguna uğrattı. İşte bu yüzden Van’ın ehemmiyeti, binlerce şehidin kanlarıyla sulanan bu topraklarda saklıdır. Bizler de ecdadımızdan emanet aldığımız şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu kutsal topraklara sahip çıkmalı, güzel şehrimizi aynı şuurla koruyarak hak ettiği şartlara ulaştırmak için yılmadan çalışmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm Vanlı hemşehrilerimizin 2 Nisan Kurtuluş Günü’nü tebrik ediyor, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” dedi.

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