2. Lig: Vanspor FK: 1 - Bayburt Özel İdare Spor: 1

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Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 31. hafta maçında Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Bayburt Özel İdare Spor ile 11 berabere kaldı.



Stat: Atatürk

Hakemler: Gürcan Hasova xx, Haydar Avcı xx, Şükrü Mert xx

Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü: Aydın Bağ x, Emre Özkan x, Şiyar Kepir xx, Sedat Komi x, Abdulkadir Özdemir x, Üzeyir Ergün x, Selim Kayacı x (Berkan İbrahim Çakır dk. 59 x), Oktay Aydin x, Burhan Arman x (Muhammet Mahmut Emir dk. 52 x), Sedat Cengiz x, Utku Şen x (Yakup Demir dk. 59 x)

Bayburt Özel İdare Spor: Yunus Emre Kırdal xx, Emre Şahin x, Uğur Mustafa Türk x (Feridun Kıroğlu dk. 83 ?), Ali Fırat Okur x, Onur Çakmakcı x (İbrahim Alan dk. 46 xx), Ömer İnan x, Ömer Esenkaya x, Tolga Tekin x (Burak Bayram dk. 72 x), Savaş Yorulmaz x (İlker Sayan dk. 46 x), Ramazan Işık x (Salih Seyis dk. 72 x), Sefa Narin xx

Goller: Şilar Kepir (dk. 15) (Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü), İbrahim Alan (dk. 61) (Bayburt Özel İdare Spor)

Kırmızı kartlar: Oktay Aydin (dk. 85) (Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü), Emre Şahin (dk. 85) (Bayburt Özel İdare Spor)

Sarı kartlar: Sedat Cengiz, Emre Özkan (Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü), Uğur Mustafa Türk, Sefa Narin, Yunus Emre Kırdal (Bayburt Özel İdare Spor)

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