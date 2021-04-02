Başkan Akman’dan ‘Kurtuluş Günü’ mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Akman’dan ‘Kurtuluş Günü’ mesajı

İHA

Başkan Akman’dan ‘Kurtuluş Günü’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 2 Nisan’ın bir umudun, fedakarlığın, kararlılığın, büyük düşünmenin, teslim olmamanın, direnmenin ve birlik olmanın adı olduğunu söyledi.
Van'ın düşman işgalinden kurtarılışının 103. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, 103 yıl önce tüm imkansızlıklara rağmen vatanı için şehitlik mertebesine ve gazilik şerefine ulaşanların evlatları olarak, verilen mücadele ve gösterilen fedakarlığın idraki içinde olduklarını söyledi. Van’ın stratejik konumu ile son derece önemli rol oynadığını kaydeden Başkan Akman, “Bugünkü Türkiye eski Türkiye değildir. Lider ülke olma yolunda hızla ilerleyen Türkiye'nin güçlü, genç ve dinamik nüfusu, inançlı nesli, bereketli toprakları, kahraman ordusu, stratejik konumu, kendi geliştirdiği harp teknolojisi, yerli ve milli silahlarıyla dosta güven düşmana korku salmaktadır” ifadelerini kullandı.
“Milletçe daha çok kenetlendiğimiz, kardeşlik bağlarını ihya ettiğimiz bu süreçte; milli birliğimizin, kardeşliğimizin, ülkemizin ve devletimizin kıymetini muhakkak ki daha iyi biliyoruz” diyen Başkan Akman, “103 yıl önce olduğu gibi bugün de her türlü şartta yine aynı ruhla, birlik ve beraberlik içerisinde gerekli mücadeleyi gösterecek güç ve kudrete sahibiz. Bu duygu ve düşüncelerle; değerli hemşehrilerimizin 2 Nisan Van’ın düşman işgalinden kurtarılışının 103. yıldönümünü tebrik ediyor, bu vatan için canını vermiş şehitlerimizi rahmet ve gazilerimizi de şükranla yad ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milletvekili Kartal’dan ‘2 Nisan’ mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Kartal’dan ‘2 Nisan’ mesajı
Meteorolojiden yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
2. Lig: Vanspor FK: 1 - Bayburt Özel İdare Spor: 1
YEREL HABERLER 2. Lig: Vanspor FK: 1 - Bayburt Özel İdare Spor: 1
HDP'li kadının Vanlı annelere gülmesine büyük tepki
YEREL HABERLER HDP'li kadının Vanlı annelere gülmesine büyük tepki
Erciş’in düşman işgalinden kurtarılışının yıldönümü coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Erciş’in düşman işgalinden kurtarılışının yıldönümü ...
Van'da, TIR'ın dorsesinde 218 kaçak göçmen yakalandı (2)
YEREL HABERLER Van'da, TIR'ın dorsesinde 218 kaçak göçmen yakalandı ...
Van SDİ’den Doğu Türkistan’daki soykırıma kınama
YEREL HABERLER Van SDİ’den Doğu Türkistan’daki soykırıma kınama
Van'da TIR'ın dorsesinde 218 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Van'da TIR'ın dorsesinde 218 kaçak göçmen yakalandı
Vali Bilmez’den ‘2 Nisan’ mesajı
YEREL HABERLER Vali Bilmez’den ‘2 Nisan’ mesajı
Vanlı anneler evlatlarını istiyor “Dağdaki çocuklarımızı alana kadar mücadelemiz sürecek”
YEREL HABERLER Vanlı anneler evlatlarını istiyor “Dağdaki ...
Tırın dorsesinde 218 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Tırın dorsesinde 218 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da HDP'liler yine ailelerin evlat eylemini engellemeye çalıştı
YEREL HABERLER Van'da HDP'liler yine ailelerin evlat eylemini ...
Van’da kadınlara uyuşturucu ile mücadele semineri
YEREL HABERLER Van’da kadınlara uyuşturucu ile mücadele semineri
Erek Beş Yıldız Spor Kulübü emin adımlarla yoluna devam ediyor
YEREL HABERLER Erek Beş Yıldız Spor Kulübü emin adımlarla yoluna ...
Erciş´in 103'üncü kurtuluş yılında tedbirli kutlama
YEREL HABERLER Erciş´in 103'üncü kurtuluş yılında tedbirli kutlama
Van Büyükşehir Belediyesinden ağaç budama çalışması
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden ağaç budama çalışması
Başkan Ensari’den esnaf ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Ensari’den esnaf ziyareti
Gürpınar Belediyesi ikinci dönem evlilik okulu kayıtları başladı
YEREL HABERLER Gürpınar Belediyesi ikinci dönem evlilik okulu ...
Başkan Vekili Aslan: “Metrekare başına 1 TL alıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Vekili Aslan: “Metrekare başına 1 TL alıyoruz”
Başkan Berge’den kafe ve restoranlara ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Berge’den kafe ve restoranlara ziyaret
Van- Bahçesaray yolu çığdan temizlendi
YEREL HABERLER Van- Bahçesaray yolu çığdan temizlendi
Lastikçilerin 'yaz' mesaisi
YEREL HABERLER Lastikçilerin 'yaz' mesaisi
İnci kefali göçü için sevindiren su seviyesi yükselişi
YEREL HABERLER İnci kefali göçü için sevindiren su seviyesi ...
Van’da nisan ayında karla mücadele Kar kalınlığının 5-6 metreyi bulduğu yollarda çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Van’da nisan ayında karla mücadele Kar kalınlığının ...