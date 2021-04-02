Başkan Akman’dan ‘Kurtuluş Günü’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 2 Nisan’ın bir umudun, fedakarlığın, kararlılığın, büyük düşünmenin, teslim olmamanın, direnmenin ve birlik olmanın adı olduğunu söyledi.

Van'ın düşman işgalinden kurtarılışının 103. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, 103 yıl önce tüm imkansızlıklara rağmen vatanı için şehitlik mertebesine ve gazilik şerefine ulaşanların evlatları olarak, verilen mücadele ve gösterilen fedakarlığın idraki içinde olduklarını söyledi. Van’ın stratejik konumu ile son derece önemli rol oynadığını kaydeden Başkan Akman, “Bugünkü Türkiye eski Türkiye değildir. Lider ülke olma yolunda hızla ilerleyen Türkiye'nin güçlü, genç ve dinamik nüfusu, inançlı nesli, bereketli toprakları, kahraman ordusu, stratejik konumu, kendi geliştirdiği harp teknolojisi, yerli ve milli silahlarıyla dosta güven düşmana korku salmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Milletçe daha çok kenetlendiğimiz, kardeşlik bağlarını ihya ettiğimiz bu süreçte; milli birliğimizin, kardeşliğimizin, ülkemizin ve devletimizin kıymetini muhakkak ki daha iyi biliyoruz” diyen Başkan Akman, “103 yıl önce olduğu gibi bugün de her türlü şartta yine aynı ruhla, birlik ve beraberlik içerisinde gerekli mücadeleyi gösterecek güç ve kudrete sahibiz. Bu duygu ve düşüncelerle; değerli hemşehrilerimizin 2 Nisan Van’ın düşman işgalinden kurtarılışının 103. yıldönümünü tebrik ediyor, bu vatan için canını vermiş şehitlerimizi rahmet ve gazilerimizi de şükranla yad ediyorum” şeklinde konuştu.

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